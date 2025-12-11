Informe diario: matan a Comandanta Municipal en Culiacán; 1 homicidio y 27 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 10 de diciembre se registró un homicidio en Sinaloa. En Navolato, la Comandanta Nayeli, de 42 años, fue asesinada en la carretera Culiacán–Navolato, a la altura del poblado Los Alamitos. La Fiscalía lo reportó como “homicidio por agresión a autoridad”.

Por otro lado, tres talleres de presunto blindaje artesanal fueron asegurados por la autoridades en la colonia Miguel Hidalgo de Culiacán.

También en Culiacán, una vivienda fue atacada a balazos en la colonia Servidor Público.

Con estos datos, diciembre se proyecta con 140 homicidios.