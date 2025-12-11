Informe diario: matan a Comandanta Municipal en Culiacán; 1 homicidio y 27 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 10 de diciembre se registró un homicidio en Sinaloa. En Navolato, la Comandanta Nayeli, de 42 años, fue asesinada en la carretera Culiacán–Navolato, a la altura del poblado Los Alamitos. La Fiscalía lo reportó como “homicidio por agresión a autoridad”.
Por otro lado, tres talleres de presunto blindaje artesanal fueron asegurados por la autoridades en la colonia Miguel Hidalgo de Culiacán.
También en Culiacán, una vivienda fue atacada a balazos en la colonia Servidor Público.
Con estos datos, diciembre se proyecta con 140 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 27 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 453 asesinatos y 2 mil 932 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 10 de diciembre de 2025 es de:
◉ 2,453 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,932 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 8,674 vehículos robados (18.9 diarios)
◉ 1,976 personas detenidas (4.3 diarios)
◉ 159 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 45 homicidios para un promedio de 4.5 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 10 de diciembre de 2025 se han abierto 2 mil 373 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 932 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 170 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 17.0 diarios.