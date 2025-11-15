Informe diario: matan a mujer en Mazatlán; 2 homicidios, 1 hallazgo de un cuerpo y 12 vehículos robados el viernes

Este viernes 14 de noviembre se registraron dos homicidios en Sinaloa. Una mujer falleció a consecuencia de un ataque a balazos registrado en la colonia Rubén Jaramillo, en Mazatlán; y otra persona fue hallada asesinada en la colonia El Ranchito, Culiacán. Se informó también de la localización de una persona en el interior de las aguas de un dren, en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, Culiacán, cuya causa de muerte se encuentra aún pendiente por determinar. Con estos datos, noviembre se proyecta con 159 homicidios.

Por otro lado, la Fiscalía agregó 12 nuevos robos de vehículos.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 334 asesinatos y 2 mil 786 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 14 de noviembre de 2025 es de: ◉ 2,334 homicidios dolosos (5.4 diarios) ◉ 2,786 personas privadas de la libertad (6.5 diarios) ◉ 8,242 vehículos robados (19.2 diarios) ◉ 1,886 personas detenidas (4.4 diarios) ◉ 158 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.4 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 74 homicidios para un promedio de 5.3 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 14 de noviembre de 2025 se han abierto 2 mil 231 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 786 denuncias ante la FGE.