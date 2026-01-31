Informe diario: matan a otra mujer; 4 homicidios el viernes y 39 vehículos robados en dos días

Este viernes 31 de enero se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En el municipio de Cosalá, dos personas fueron localizadas asesinadas en el poblado de Imala. En Mazatlán, un menor de 16 años falleció en una clínica ubicada por el Fovissste Playa Azul, luego de recibir atención médica tras ser agredido a balazos.
En Culiacán, una mujer no identificada hasta ahora fue localizada asesinada en la sindicatura de Costa Rica.
En otros hechos, un vehículo fue incendiado intencionalmente en la colonia 21 de Marzo de Culicán, afectando también seriamente una vivienda, sin que se reportaran víctimas durante el hecho.
Con estos datos, enero se proyecta con 160 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 39 nuevos robos de vehículos en un par de días.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 742 asesinatos y 3 mil 173 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 30 de enero de 2026 es de:
◉ 2,742 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,173 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 9,481 vehículos robados (18.6 diarios)
◉ 3,254 personas detenidas (6.4 diarios)
◉ 169 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 2.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se han registrado 155 homicidios para un promedio de 5.2 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 30 de enero de 2026 se han abierto 2 mil 519 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 173 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en enero se han registrado 566 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 18.9 diarios.