Informe diario: matan a otra mujer en Escuinapa; 3 homicidios, 3 osamentas en Rosario y 11 vehículos robados el viernes

Este viernes 19 de junio se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, dos hombres fueron asesinados tras un ataque a balazos en la colonia Plutarco Elías Calles, fueron identificados como Jorge y José Luis; y en Escuinapa, una mujer fue localizada asesinada por la carretera Escuinapa–Palmarito.
Por otro lado, un colectivo de buscadoras reportó el hallazgo de tres osamentas en dos fosas de el ejido Matadero, Rosario.
En otros hechos, dos hombres fueron detenidos en posesión de una camioneta y fuerte armamento en el municipio de Eldorado.
Con estos datos, junio proyecta para cerrar con 152 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 11 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 426 asesinatos y 3 mil 983 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 19 de junio de 2026 es de:
◉ 3,426 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,983 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 11,621 vehículos robados (17.9 diarios)
◉ 3,678 personas detenidas (5.7 diarios)
◉ 194 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en junio se han registrado 96 muertes violentas para un promedio de 5.1 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 19 de junio de 2026 se han abierto 2 mil 894 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 983 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en junio se han registrado 277 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14.6 diarios.