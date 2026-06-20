Informe diario: matan a otra mujer en Escuinapa; 3 homicidios, 3 osamentas en Rosario y 11 vehículos robados el viernes

Este viernes 19 de junio se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, dos hombres fueron asesinados tras un ataque a balazos en la colonia Plutarco Elías Calles, fueron identificados como Jorge y José Luis; y en Escuinapa, una mujer fue localizada asesinada por la carretera Escuinapa–Palmarito.

Por otro lado, un colectivo de buscadoras reportó el hallazgo de tres osamentas en dos fosas de el ejido Matadero, Rosario.

En otros hechos, dos hombres fueron detenidos en posesión de una camioneta y fuerte armamento en el municipio de Eldorado.

Con estos datos, junio proyecta para cerrar con 152 muertes violentas.