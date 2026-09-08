Informe diario: persiste violencia en Mazatlán; 3 homicidios y 9 vehículos robados el lunes

Este domingo 6 de septiembre se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo dos al Gabinete Federal.
En Culiacán, un hombre llamado Francisco falleció en el hospital tras permanecer herido en el hospital, había sido agredido con un arma blanca en la colonia 8 de Febrero, este caso no fue incluido en el conteo diario que la FGE reporta al Gabinete Federal de Seguridad.
En Mazatlán, un ataque armado dejó un adolescente sin vida y un hombre herido en la colonia Mundialista, en Mazatlán; al parecer las víctimas circulaban sobre una motocicleta cuando fueron acribillados con disparos de arma de fuego.
También, Jesús Manuel fue asesinado en un ataque en la colonia Luis Echeverría, en Mazatlán; la víctima era perseguida por una motocicleta y un automóvil con hombres armados quienes dispararon a quemarropa.
Por otro lado, un motociclista fue herido cuando circulaba sobre la avenida Camarón Sábalo en plena Zona Hotelera de Mazatlán; el motociclista era perseguido por otra motocicleta.
Con estos datos, la proyección para septiembre es de 186 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó nueve nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener,
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 821 muertes violentas y 4 mil 406 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 7 de septiembre de 2026 es de:
◉ 3,821 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,406 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 12,445 vehículos robados (17.1 diarios)
◉ 3,928 personas detenidas (5.4 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 42 muertes violentas para un promedio de 6.0 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 7 de septiembre de 2026 se han abierto 3 mil 088 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 406 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 68 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 9.7 diarios.