Informe diario: persiste violencia en Mazatlán; 3 homicidios y 9 vehículos robados el lunes

Este domingo 6 de septiembre se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo dos al Gabinete Federal.

En Culiacán, un hombre llamado Francisco falleció en el hospital tras permanecer herido en el hospital, había sido agredido con un arma blanca en la colonia 8 de Febrero, este caso no fue incluido en el conteo diario que la FGE reporta al Gabinete Federal de Seguridad.

En Mazatlán, un ataque armado dejó un adolescente sin vida y un hombre herido en la colonia Mundialista, en Mazatlán; al parecer las víctimas circulaban sobre una motocicleta cuando fueron acribillados con disparos de arma de fuego.

También, Jesús Manuel fue asesinado en un ataque en la colonia Luis Echeverría, en Mazatlán; la víctima era perseguida por una motocicleta y un automóvil con hombres armados quienes dispararon a quemarropa.

Por otro lado, un motociclista fue herido cuando circulaba sobre la avenida Camarón Sábalo en plena Zona Hotelera de Mazatlán; el motociclista era perseguido por otra motocicleta.

Con estos datos, la proyección para septiembre es de 186 muertes violentas.