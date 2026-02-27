Seguridad
|
Violencia

Informe diario: raptan y recuperan a menor tras robo de vehículo en colegio de Culiacán; 1 homicidio y 8 vehículos robados

Reporte diario construido por Noroeste con fuentes oficiales, colectivos de buscadoras y trabajo periodístico
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/02/2026 10:40
27/02/2026 10:40

Este jueves 26 de febrero se registró un homicidio doloso en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada y envuelta en plástico en la colonia Lomas de Guadalupe, en las inmediaciones de las oficinas del STASAC; fue identificado como César Alexander y había sido privado anteriormente de la libertad; tenía 33 años.

En otro hecho de alto impacto, un menor de edad fue recuperado por las autoridades tras ser raptado en un robo de vehículo en un colegio privado del sector Los Ángeles de Culiacán. Los criminales se llevaron al menor pues no se percataron que iba dentro del vehículo robado, luego lo liberaron en la colonia Hidalgo donde fue ubicado por la policía.

Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 150 homicidios.

El Secretariado Federal agregó 8 nuevos robos de vehículos.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 885 asesinatos y 3 mil 339 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola

El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 26 de febrero de 2026 es de:

◉ 2,885 homicidios dolosos (5.4 diarios)

◉ 3,339 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)

◉ 9,942 vehículos robados (18.5 diarios)

◉ 3,294 personas detenidas (6.3 diarios)

◉ 170 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.

COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES

Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos

Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.6 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en febrero se han registrado 139 homicidios para un promedio de 5.3 diarios.

Privaciones de la libertad

Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 26 de febrero de 2026 se han abierto 2 mil 609 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 339 denuncias ante la FGE.

Robo de vehículos

En robo de vehículo, en febrero se han registrado 442 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 17.0 diarios.

#Violencia
#Violencia en Sinaloa
#Asesinatos
#Robo de vehículos
#Culiacán
#Inseguridad
#Informe
#Rapto
#Sinaloa
#Menor
#Ola de Violencia
#Homicidios
#Privaciones de la Libertad
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube