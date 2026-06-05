Informe diario: tras persecución, detienen a 3 en Villamoros; 1 homicidio y 13 vehículos robados el jueves

Este jueves 4 de junio se registró un homicidio doloso en Sinaloa. En Mazatlán, un hombre fue hallado asesinado en un predio de la colonia Mazatlán 1, estaba atado de manos y no ha sido identificado.
La FGE informó también la muerte de un hombre herido en la colonia Mazatlán II un día antes, cuyo caso se registró como homicidio doloso con fecha 3 de junio pasado, cuando ocurrieron los hechos. Noroeste señaló ayer esta omisión.
En Culiacán, un joven fue atacado a balazos en el Fraccionamiento Stanza Toscana y trasladado a recibir atención médica por parte de la Cruz Roja. Se le reportó estable.
En otros hechos, tres civiles armados fueron detenidos tras una persecución que culminó en la volcadura en la comunidad de Villamoros en Navolato. Dos de los detenidos fueron hospitalizados.
Con estos datos, junio proyecta para cerrar con 165 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 13 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 352 asesinatos y 3 mil 956 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 4 de junio de 2026 es de:
◉ 3,352 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,956 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 11,416 vehículos robados (18.0 diarios)
◉ 3,641 personas detenidas (5.8 diarios)
◉ 192 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en junio se han registrado 22 muertes violentas para un promedio de 5.5 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 4 de junio de 2026 se han abierto 2 mil 860 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 956 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en junio se han registrado 72 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 18.0 diarios.