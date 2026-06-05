Informe diario: tras persecución, detienen a 3 en Villamoros; 1 homicidio y 13 vehículos robados el jueves

Este jueves 4 de junio se registró un homicidio doloso en Sinaloa. En Mazatlán, un hombre fue hallado asesinado en un predio de la colonia Mazatlán 1, estaba atado de manos y no ha sido identificado.

La FGE informó también la muerte de un hombre herido en la colonia Mazatlán II un día antes, cuyo caso se registró como homicidio doloso con fecha 3 de junio pasado, cuando ocurrieron los hechos. Noroeste señaló ayer esta omisión.

En Culiacán, un joven fue atacado a balazos en el Fraccionamiento Stanza Toscana y trasladado a recibir atención médica por parte de la Cruz Roja. Se le reportó estable.

En otros hechos, tres civiles armados fueron detenidos tras una persecución que culminó en la volcadura en la comunidad de Villamoros en Navolato. Dos de los detenidos fueron hospitalizados.

Con estos datos, junio proyecta para cerrar con 165 muertes violentas.