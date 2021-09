Después de una reunión de los defensores de “La Milla” con el Gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, así como otras autoridades gubernamentales, el mandatario estatal señaló que si no se llega a un acuerdo, el proyecto Sendero se suspende.

Joel Retamoza López, integrante del movimiento en defensa de “La Milla”, señaló que el martes se tuvo una reunión directa con el Gobernador Ordaz Coppel, así como la Secretaría de Obras Públicas, Secretaría General y Secretaría de Desarrollo Sustentable.

“En dado caso que no hubiera coincidencia, este proyecto no se llevaría a cabo y tampoco la aplicación del presupuesto que está destinado... lo que dijo el Gobernador es que ese proyecto se va, si no hay acuerdo el proyecto se suspende”, dijo.

“El Gobernador fue muy claro en el planteamiento, no dejó que nosotros expusiéramos nada, él dijo que en estos días de esta semana era para que nos pusiéramos de acuerdo conjuntamente con la Sociedad Botánica y la Sedesu, con las modificaciones que se le tienen que hacer al proyecto Sendero y que el lunes ya se tiene que tener el planteamiento”.

Adelantó que este miércoles es cuando se llevará a cabo la reunión con la Sociedad Botánica, en presencia de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, para exponer los planteamientos y ver si se puede llegar a un común acuerdo.

El ambientalista explicó que algunos de los puntos que se presentarán por parte del comité de usuarios y vecinos serán el que ellos consideran que no debe ser intervenido el espacio, pero que obviamente sí necesita algunas rehabilitaciones.

También dijo que se tiene que respetar a lo que ellos llaman la aduana de “La Milla”, es decir donde están concentrados la mayoría de los árboles y aves, dado el impacto que se va a ocasionar.

”Estamos de acuerdo que se necesitan nuevos accesos al parque al lado del bulevar Universitarios y que se requieren los proyectos en este caso pluviales y de energía eléctrica en ese lugar, sobre todo en “La Milla”, señaló.

Por el momento se esperará al resultado que se dé después de la reunión y conforme a eso se sabrá si la obra continuará o no.