El Gobernador Rubén Rocha Moya descartó que tenga problemas con Héctor Melesio Cuén Ojeda, después de que lo separó de su cargo como Secretario de Salud estatal el pasado 11 de mayo.

“No tenemos problema de relación, de trato, con el propio Héctor Melesio que saludo con afecto y le refrendo la amistad, él me lo ha hecho saber a través de un mensaje, yo le contesté que igual de mi parte. Entonces, no tenemos problema, espero no tener encuentros más allá de andar en la política, se resuelve en cada campo lo que ya les comentaba”, comentó.

“Tengo un mensaje (en el celular) de Melesio donde dice que quedamos como amigos, pues sí, esas son las cosas que ocurren en estos quehaceres”, expresó.

Cuén Ojeda fue cesado de su cargo después del ultimátum de 48 horas que dio Rocha Moya a los integrantes de su Gabinete para retirar las denuncias contra periodistas, pese a ello el Gobernador dijo que opinaría a favor de que Morena trabajara nuevamente con el Partido Sinaloense del cual fue candidato común a la Gubernatura en 2021.

“Yo no soy quien determina las alianzas de Morena con otros partidos pero vamos a suponer que el 24 (2024) me preguntaran a mí oye y puede usted recomendar una alianza de Morena con el PAS yo digo que sí”, comentó.

“Son alianzas electorales, esa que tuvimos es una alianza electoral terminó ¿cuándo? Cuando terminaron las elecciones”, añadió.

Rocha Moya expresó que no hay un gobierno de coalición por ello no tiene compromisos de integrar a otro partido en la administración.

“Si yo quiero valoro, yo me hago responsable de invitar a un pasista, de invitar a un priísta, de invitar a un panista, de invitar a uno de MC”, dijo.

“Y en el caso del Congreso pues son los diputados los que resuelven si tienen alianzas, ahí sí pueden hacer alianza legislativa, que es la alianza legislativa que tiene Morena a nivel nacional con el Verde y el PT”, comentó.