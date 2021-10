A unas semanas de iniciar la nueva administración del Gobierno del Estado, bajo el mando de Rubén Rocha Moya, Héctor Melesio Cuén Ojeda rechazó tener “amarrado” un cargo público. Esta vez, incluso, hasta se extrañó de la insistencia de los medios de comunicación por preguntárselo.

El presidente del Partido Sinaloense dijo no saber por qué lo quieren “poner a trabajar” a él.

“Los que hablan sobre la Secretaría que ocuparé en la próxima administración, quiero decirles que yo no tengo nada, no tengo nada en la bolsa, nunca he tenido nada en la bolsa, no sé porque me quieren poner a trabajar a mí”, señaló.

“La verdad yo sigo trabajando todos los días en lo que me gusta, soy presidente del Partido Sinaloense y todos los días si no estamos en un municipio estamos en otro”.

El nombre de Cuén Ojeda, quien respaldó la campaña de Rocha Moya a la Gubernatura en una alianza partidista con Morena, se ha “escuchado” en más de una ocasión para ocupar un cargo público en el nuevo Gabinete.

Entre los cargos han destacado la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública y Cultura, en su momento, lo que ni Rocha Moya ni él mismo han confirmado.

“Rubén Rocha Moya y un servidor llevamos una excelente relación, se ha comentado, cuando se ponga sobre la mesa algo pues lo analizaremos, si es que se pone algo, y si no se pone no nos importa, nosotros vamos apoyar el proyecto de Rubén Rocha Moya desde donde nos encontremos, esto no da para rompimiento”, manifestó.

En una de sus últimas declaraciones, Rocha Moya afirmó que el ex Alcalde de Culiacán sí formaría parte de su Gabinete, pero sin detallar en qué cargo.