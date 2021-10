Con la llegada de la pandemia del Covid-19, que obligó al cierre de las actividades económicas no esenciales durante tres meses, tras la reapertura paulatina de algunos de los diferentes sectores económicos, el Ayuntamiento implementó acciones sanitarias para prevenir la expansión del contagio, como los semáforos Playero y de la Vida Nocturna.

El entonces rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, manifestó públicamente que no existía tal toma clandestina ni se tenía el adeudo citado.

“Hoy mandamos cortar el agua al estadio Teodoro Mariscal y el drenaje, encontramos que las cuentas salían en cero, mandó el director de la Junta (de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán) a hacer una investigación y encontró una toma clandestina de agua y otra sí autorizada, pero había sido cambiado el medidor por otro que no servía, de tal manera que solicitamos al responsable del estadio a pagar y no contestaron, hasta la tercera vez que no contestaron procedimos al corte”, dijo en ese entonces el Alcalde.

Quel Galván dejó la gerencia general de la Jumapam, Verónica Bátiz salió del cargo de Oficial Mayor del Ayuntamiento, Óscar Blancarte Pimentel renunció a la dirección del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán; Martha Mendívil salió de la titularidad de Comunicación Social, Víctor Sainz dejó la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, y Ramiro Lizárraga dejó el cargo de Secretario de Seguridad Pública Municipal.

Además, Luis Aguilar Colado fue cesado como director del Departamento de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Mazatlán, mientras que a solo cuatro meses de haber sido designada como directora del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Marsol Quiñónez Castro renunció al cargo en septiembre de 2019.

Comentó públicamente que el motivo de su renuncia fueron los cambios que podía realizar en el área de finanzas, a cargo de José Ángel Tostado, los cuales no le permitieron.

De hecho, en su salida del cargo el cineasta Óscar Blancarte, también argumentó problemas internos, específicamente presuntos malos manejos en el área administrativa de dicho Instituto.

Ahora José Ángel Tostado es el director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, cargo al que fue ratificado por el propio Presidente Municipal de Mazatlán.

El despido más reciente fue en junio pasado de la directora de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mazatlán, Lourdes San Juan Gallardo.

Con la llegada de la actual administración municipal también continuó la racha de obras públicas para Mazatlán que se tuvieron en la administración anterior y durante los primeros años de la administración del Gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, con apoyo también del Gobierno federal del entonces Presidente de la República Enrique Peña Nieto, como la remodelación del malecón y la pavimentación de la Avenida del Mar.

Ya en el trienio de Benítez Torres, con apoyo del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal a través del Fondo Metropolitano se realizó la rehabilitación de las avenidas Rafael Buelna y Gutiérrez Nájera, se construyeron los colectores Teniente Azueta, Miguel Alemán y Lázaro Cárdenas que aún faltan por ser conectados al Canal de Navegación y se realizó el desazolve del colector Roosevelt.

También concluyó la construcción del Acueducto Picachos-Miravalles, que fue inaugurado el 5 de diciembre del 2020 en un evento encabezado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Además, se terminó de construir la planta de Saneamiento de Aguas Residuales Urías 2, entre otras.

Actualmente se realiza la rehabilitación de la Avenida Gabriel Leyva, una de las principales vialidades de tránsito de vehículos del servicio público y particular, así como unidades de carga que van y vienen a los muelles del Parque Industrial Alfredo Bonfil, a los de la Administración Portuaria Integral y a los de Transbordadores, así como la Avenida Playa Gaviotas, en la Zona Dorada.

También continuó con la tendencia mundial de construcción de ciclovías con la meta de alcanzar los 40 kilómetros de las mismas.

Con apoyo del Gobierno del Estado también se construyó el Parque Central, que incluirá el nuevo Acuario Mar de Cortés, donde también participa la iniciativa privada.

En materia de seguridad pública, durante su segundo informe de gobierno el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dijo que se trabaja para mantenerla en niveles que permitan hacer la vida en relativa paz.

“Reconozco que no estamos como quisiéramos, pero tampoco tenemos un municipio en caos como ha sucedido en el pasado, este año invertimos en nuevas patrullas, equipo para la corporación, mantuvimos constante coordinación con la Mesa de Paz donde nos coordinamos y tomamos decisiones en torno a las medidas de seguridad”, dijo en octubre del 2020.

Durante los meses posteriores continuó la entrega de patrullas y la formación de nuevos elementos para la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para ir subsanando las necesidades de personal y equipo de dicha corporación.

Sin embargo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos también ha emitido varias recomendaciones a la SSPM de Mazatlán por varios hechos constitutivos de violaciones a los derechos humanos de varias personas detenidas por elementos de dicha corporación.

Agentes de la Policía Turística de Mazatlán han sido señalados de arrestar este 13 de octubre a dos periodistas del portal Sinaloa en Línea cuando grababan la detención de un surfista en Playa Pinitos.

Pero en estos tres años, la administración del Químico Farmacobiólogo Luis Guillermo Benítez Torres no se ha caracterizado por la transparencia en diversos rubros, como en no dar a conocer públicamente el costo del Carnaval de Mazatlán 2019 en el que, entre otros, se presentó en concierto el cantante colombiano J Balvin.

Tampoco se han transparentado convenios como el que realizó con la empresa Nafta Lubricantes para el pago de 141 millones de pesos por una demanda perdida por parte del Ayuntamiento de Mazatlán, que en los últimos trienios enfrenta 500 demandas, alguna perdidas, de las que jueces ya ordenaron pagar porque ya no hay ningún otro recurso legal al que se pueda recurrir.

Éstas, dijo recientemente Benítez Torres, representan una afectación al erario público de cerca de 200 millones de pesos, incluyendo lo que tienen que pagar a la empresa Nafta Lubricantes.

A quien más se le ha obstaculizado el trabajo en la actual administración municipal es a la Síndica Procuradora, Elsa Isela Bojóruez Mascareño, a quien no se le permitió en varias ocasiones hacer su trabajo en algunas áreas de la misma Comuna ni se le entregaba conforme a la legalidad la información que solicitaba.

De hecho, el 13 de junio de 2020 el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa consideró que la Síndica Procuradora de Mazatlán, Bojórquez Mascareño, es objeto de violaciones al derecho político electoral de ser coartada, por la realización de actos y omisiones que constituyen violencia política contra las mujeres por razón de género y de acoso laboral.

Por ello, con cuatro votos a favor y uno en contra, se ordenó al Presidente Municipal de Mazatlán, Benítez Torres, y a otras autoridades municipales, como garantía de no repercusión, que se abstengan de obstaculizar el pleno ejercicio del cargo de Síndica Procuradora.

“Que proporcionen toda la documentación y recursos para que pueda desarrollar de manera efectiva el cargo que desempeña, que ofrezcan una disculpa pública en la primera sesión de Cabildo luego de ser notificados”, de acuerdo con la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa.

Por su parte el director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Gustavo Rojo Navarro, dijo que en este trienio sin duda se ha avanzado en el tema de transparencia, pero no se ha llegado al nivel óptimo en el sentido de que en temas específicos o trascendentes no les han entregado la información, aun cuando la autoridad se los haya ordenado, específicamente en el tema de Nafta Lubricantes.

“Nosotros, los colonos del Fraccionamiento Antiguo Aeropuerto hemos estado insistiendo que haga público el convenio firmado con Nafta, a la fecha no sabemos qué acuerdos están en ese convenio, entonces en ese sentido sí se queda a deber en temas trascendentales, como te digo, nos han argumentado que no son temas que tengan que ver con la opinión pública cuando son documentos que tienen que ver con el pago de una deuda en que van a erogar recursos públicos y que hasta donde se sabe se quieren entregar bienes públicos también a manera de pago”, añadió Rojo Navarro.

“Entonces yo creo que es mucho muy trascendente el tema a la opinión pública, entonces en ese sentido yo pienso que sí se ha quedado a deber”.

También dijo que se ha observado que no se rinde cuentas en resultado de viajes, pues se sabe que funcionarios municipales, van, incluso, a otros países, pero no se ven los resultados de ello como beneficio para Mazatlán, en esa parte también se ha quedado a deber en la rendición de cuentas, porque sin duda alguna cuando se viaja a un evento, algo se debe traer de beneficios para el municipio.

“Por ejemplo, del viaje a España, se dijo mucho que se había ido porque querían ver la manera de traer un vuelo directo de España a Mazatlán, no se ha concretado, en su momento se dijo que se habían firmado algunos convenios con algunas empresas importantes para establecer empresas aquí en la ciudad, y no se han visto los resultados, entonces no hemos visto realmente los beneficios para el municipio de todos los viajes que se han hecho, entonces yo creo que ahí también se ha quedado a deber”, expresó el director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán.

“En el tema de transparencia y rendición de cuentas, yo creo que tiene una tarea muy fuerte la siguiente administración, porque la ciudad creo que merece, los ciudadanos merecemos estar informados de lo que el Gobierno hace, puesto que son recursos de los ciudadanos, recursos que se generan por el pago de impuestos de los ciudadanos, entonces creo que estamos más que interesados en saber realmente qué se está haciendo con esos recursos y cómo se están aplicando”.

Manifestó que se está dando el voto de confianza, y no se quiere dudar de que en el segundo trienio que encabezará Benítez Torres como Alcalde de Mazatlán tenga la voluntad para mejorar la transparencia.

“Confiamos en que estos tres años haya aprendido el Alcalde lo que es gobernar y para quién gobernar, que entienda que cogobernar con la sociedad civil puede ser una buena estrategia, que los organismos de la sociedad civil, la sociedad en general, mucha gente que está interesada en participar con el gobierno en el presupuesto participativo, etcétera, etcétera y confiamos en que así sea”, continuó.

Recordó que hay una agenda que manejó el Observatorio Ciudadano de Mazatlán cuando fueron las campañas políticas de 10 puntos, que aunque el Alcalde Benítez Torres no la firmó, dicho organismo ciudadano le dará seguimiento puntual a esos puntos, va estar informando y aplicando una metodología donde determinarán indicadores que estarán informando a la sociedad en general de cómo va el gobierno respecto de esos puntos de agenda.

“Desconocimiento no creo que tengan (de la forma en que deben trabajar con trasparencia) porque capacitación sí han tenido, la Comisión de Acceso a la Información les ha dado capacitación respecto de las obligaciones que tienen específicamente como sujetos obligados, además se supone que si están en esos puestos conocen las leyes que los rigen como servidores públicos, leyes y reglamentos”, reiteró Rojo Navarro.

“Entonces yo no creo que exista desconocimiento de esa forma, lo que el Alcalde comentó de que existen personas que dejan perder los casos ya lo hemos comentado, en un caso específico del caso Nafta una sola persona dejó de atender 23 casos, entonces si es algo que está detectado dentro del Ayuntamiento pues que se tomen cartas en el asunto, pues volvemos al mismo tema, mientras la impunidad impere la corrupción va a seguir”.

Recalcó que a quienes se presume cometieron actos de corrupción o actos que puede constituir faltas administrativas se les abran los procedimientos correspondientes y que lleguen a una consecuencia legal o administrativa, ese es el camino que se debe tomar.

“Se deben de tomar acciones en base a lo que él se ha dado cuenta, porque él (el Alcalde) ha mencionado por ejemplo que todos los funcionarios que tuvieron que dejar sus cargos él los tachó de corruptos, pero hasta ahorita no hemos visto una sola investigación o no tenemos conocimiento de una sola investigación en contra de esos ex servidores públicos que él tachó de corruptos, entonces ¿nada más fue por declararlo o realmente sí existe una investigación de esas personas que él señaló que salieron de sus puestos por corrupción?, reiteró el director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán.

“Entonces yo creo que aquí debe haber acción también de parte de él, de parte del Órgano Interno de Control de que si se está asegurando que existen estos hechos de corrupción, bueno, que los investiguen y los castiguen sobre todo”.

A menos de 15 días de que concluya su actual administración, Benítez Torres ha manifestado públicamente que le hubiera gustado hacer más, pero la pandemia del Covid-19 no se lo permitió.

“Quisiera haber logrado más, pero el Covid no nos lo permitió”, dijo el 8 de octubre ante personal de medios de comunicación.

En los promocionales de su Tercer Informe de Gobierno dice que le cumplió a los mazatlecos y que va por más.

Hoy lunes 18 de octubre, Benítez Torres presentará su tercer informe de gobierno de forma virtual, en donde dará el balance de su administración, con miras a enfilarse al 1 de noviembre para iniciar su segunda administración como Alcalde de Mazatlán, cargo para el que fue reelecto ahora por el Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido Sinaloense.