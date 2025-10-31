$!Concentran protesta agrícola en Sinaloa: bloquean transporte de carga

Productores agrícolas de distintas zonas del norte de Sinaloa arribaron el jueves temprano a la caseta de Cuatro Caminos, en Guasave, donde inicialmente liberaron el paso para los automovilistas sin cobro de peaje, y poco después comenzaron un bloqueo parcial como parte de las movilizaciones nacionales del campo. La manifestación fue encabezada por el líder de Campesinos Unidos de Sinaloa, Baltazar Valdez Armentia, quien explicó que el movimiento mantendría la protesta durante 72 horas y que, de no haber una respuesta del Gobierno federal, trasladarían las acciones a las aduanas y fronteras del País, para impedir la tramitación de importaciones y exportaciones y presionar a las autoridades mexicanas mediante el impacto al comercio internacional. Los campesinos tomaron ambos sentidos de la autopista Benito Juárez, a la altura de Puente Sinaloa, permitiendo el paso solo a vehículos de emergencia, transporte de pasajeros y población civil. En tanto, el transporte de carga fue detenido, medida que provocó una larga fila de tráileres que, hacia el mediodía, superaba los 5 kilómetros del lado sur de la caseta.

Los manifestantes liberaron el cobro de peaje para los autos particulares y de auxilio, pero no permitieron el paso de tráileres y transporte pesado de carga.

Durante las primeras horas, los agricultores justificaron que la protesta no buscaba perjudicar a terceros, sino llamar la atención de las autoridades federales sobre lo que consideran una crisis nacional del campo. “Nosotros estamos defendiendo la agricultura y, a la vez, la alimentación. No es una pretensión hacerles daño y sabemos que, con la fuerza de ellos (los transportistas), sumada a la nuestra, podemos hacer que el Gobierno atienda nuestras demandas”, declaró Valdez Armentia. El dirigente campesino reiteró que el Gobierno estatal ha mostrado disposición al diálogo, pero responsabilizó directamente al Gobierno federal, al que acusa de incumplir leyes como la de desarrollo rural sustentable y la de comercio justo. Señaló en particular al titular de la Secretaría de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, de haber mentido y ofrecido soluciones parciales. “Ha querido dividirnos y engañar con soluciones incompletas. Él tiene la obligación legal de proteger la agricultura, pero no lo está haciendo”, afirmó el dirigente.

Con tractores y otros vehículos, los productores agrícolas bloquearon parte de los carriles en la caseta Cuatro Caminos, en Guasave.

El bloqueo generó inconformidad entre los transportistas de carga, algunos de los cuales reclamaron que la manifestación afectaba su jornada laboral y retrasaba las entregas de mercancía. “Nosotros también batallamos para sacar adelante el trabajo, pagamos combustible, casetas y refacciones cada vez más caras, y ahora no podemos circular por un problema que deberían resolver con el Gobierno federal, no con nosotros”, expresó un joven que se identificó como Cristian, uno de los choferes que permanecía en la fila. Ante esta situación, los productores decidieron levantar el bloqueo en la caseta Cuatro Caminos el mismo jueves, tras 10 horas de manifestación. De acuerdo con estimaciones de Campesinos Unidos de Sinaloa, las manifestaciones en las casetas del estado están provocando pérdidas de hasta 2 millones de pesos diarios en recaudación por cada punto bloqueado, considerando el flujo constante de tráileres que pagan cuotas de hasta 700 pesos por paso.

El dirigente explicó que, con el bloqueo de cinco casetas, entre ellas San Miguel Zapotitlán, Las Brisas, El Pisal, Costa Rica y Cuatro Caminos, las pérdidas acumuladas desde el lunes superan los 34 millones de pesos, pues en Cuatro Caminos el bloqueo se realizó este jueves y no se había tomado anteriormente. “En una sola caseta se dejan de ingresar alrededor de 2 millones de pesos en 24 horas”, detalló Valdez Armentia, quien aseguró que estas cifras demuestran el impacto económico de las movilizaciones. Subrayó que el objetivo no es causar perjuicios, sino obligar al Gobierno federal a abrir una mesa de diálogo y atender la demanda de precios justos para el maíz y el trigo, además de apoyos por tonelada que garanticen la viabilidad económica del sector. El dirigente recordó que hace cinco días entregaron formalmente sus peticiones a la Secretaría de Gobernación y que, aunque se reunió con la titular Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aún no han recibido una respuesta oficial.