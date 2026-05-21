Informe diario: 3 homicidios, 2 osamentas y 11 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 20 de mayo se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en el ejido La Campana, se llamaba Juan Pablo y tenía 72 años; y dos personas más fueron asesinadas tras un ataque a balazos dentro de un vehículo Nissan Versa en la colonia Miguel Alemán, fueron identificados como Mario de 22 años, e Iván Marlon de 45.
También la FGE informó sobre la continuación de los trabajos en tierras ubicadas entre Pericos y Recoveco, en Mocorito, donde fueron localizadas dos osamentas por parte del colectivo de buscadoras Sabuesos Guerreras. Mientras que en Escuinapa se registró el hallazgo de restos óseos en un camino que conduce de Escuinapa a El Camarón.
En otros hechos, dos agentes de la Guardia Nacional resultaron heridos tras un ataque a balazos en un puesto de hamburguesas en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán. Ambos se encuentran graves.
Con estos datos, el mes de mayo proyecta para cerrar con 172 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó 11 denuncias.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 277 asesinatos y 3 mil 848 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 20 de mayo de 2026 es de:
◉ 3,277 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,848 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 11,190 vehículos robados (18.1 diarios)
◉ 3,577 personas detenidas (5.8 diarios)
◉ 188 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en mayo se han registrado 111 muertes violentas para un promedio de 5.6 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 20 de mayo de 2026 se han abierto 2 mil 831 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 848 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en mayo se han registrado 281 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14.1 diarios.