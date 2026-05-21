Informe diario: 3 homicidios, 2 osamentas y 11 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 20 de mayo se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en el ejido La Campana, se llamaba Juan Pablo y tenía 72 años; y dos personas más fueron asesinadas tras un ataque a balazos dentro de un vehículo Nissan Versa en la colonia Miguel Alemán, fueron identificados como Mario de 22 años, e Iván Marlon de 45.

También la FGE informó sobre la continuación de los trabajos en tierras ubicadas entre Pericos y Recoveco, en Mocorito, donde fueron localizadas dos osamentas por parte del colectivo de buscadoras Sabuesos Guerreras. Mientras que en Escuinapa se registró el hallazgo de restos óseos en un camino que conduce de Escuinapa a El Camarón.

En otros hechos, dos agentes de la Guardia Nacional resultaron heridos tras un ataque a balazos en un puesto de hamburguesas en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán. Ambos se encuentran graves.

Con estos datos, el mes de mayo proyecta para cerrar con 172 homicidios.