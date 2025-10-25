Informe diario: 8 homicidios, 1 hallazgo de un cuerpo y 21 vehículos robados el viernes

Este viernes 24 de octubre se registraron ocho homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada por la avenida Miguel de la Madrid, en la colonia Los Mezcales; otra en la avenida Huicho Rodríguez, también en la colonia Los Mezcales; dos más asesinadas tras un ataque a balazos en la colonia Díaz Ordaz; y tres personas halladas ultimadas en un domicilio en el Campo El Diez.
En Mazatlán, una persona fue localizada asesinada en la colonia Ricardo Flores Magón.
Asimismo, se informa sobre la localización de una persona sin vida en un predio agrícola de Eldorado, cuya causa de muerte se encuentra aún pendiente por determinar.
Con estos datos, la proyección de homicidios para octubre es de 180.
Por otro lado, el Secretariado federal agregó 21 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 226 asesinatos y 2 mil 138 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 24 de octubre de 2025 es de:
◉ 2,226 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,138 personas privadas de la libertad (5.2 diarios)
◉ 7,923 vehículos robados (19.3 diarios)
◉ 1,833 personas detenidas (4.5 diarios)
◉ 133 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 7.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 139 homicidios para un promedio de 5.8 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 21 de octubre de 2025 se han abierto 2 mil 138 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 634 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 453 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 18.9 diarios.