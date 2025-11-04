Informe diario: abaten a 13 y liberan a 9 en Guasave; 1 homicidio y 7 vehículos robados el lunes

Este lunes 3 de noviembre se registró un homicidio en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue hallada maniatada y asesinada en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán.
Por otro lado, en la comunidad de La Brecha en Guasave, 13 presuntos delincuentes fueron abatidos por la Policía Estatal tras un enfrentamiento; también fueron detenidos cuatro civiles armados y otras nueve personas fueron liberadas.
Por la tarde, una vivienda fue vandalizada a balazos en la colonia Las Quintas de Culiacán.
Con estos datos, noviembre se proyecta con 130 homicidios.
Por otro lado, el Secretariado Federal agregó siete nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 273 asesinatos y 2 mil 187 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 3 de noviembre de 2025 es de:
◉ 2,273 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,187 personas privadas de la libertad (5.2 diarios)
◉ 8,069 vehículos robados (19.2 diarios)
◉ 1,856 personas detenidas (4.4 diarios)
◉ 155 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 13 homicidios para un promedio de 4.3 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 3 de noviembre de 2025 se han abierto 2 mil 187 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 671 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 21 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de siete diarios.