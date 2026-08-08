Informe diario: agreden a Estatales en Mazatlán; 2 homicidios, 1 hallazgo de restos y 12 vehículos robados el viernes

Este miércoles 4 de agosto se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la colonia Santa Fe, estaba envuelto en una cobija y no ha sido identificado; y en Mocorito, una persona fue localizada privada de la vida en un camino de terracería que conduce de la localidad de El Zapote de los Moya a la sindicatura de Rosa Morada.

También las autoridades de la FGE y un colectivo de búsqueda informaron sobre la localización de restos óseos en un camino de terracería que conduce a Villa Moros, en Navolato.

En otros hechos, un civil de nombre Roberto quedó herido tras enfrentamiento con la Marina en Coyotitán, San Ignacio; no fue abatido, como se reportó inicialmente.

Mientras que en Mazatlán, las autoridades estatales confirmaron una agresión contra policías estatales en el Libramiento Mazatlán-Culiacán, cerca de El Chilillo y en la que un agente resultó lesionado.

Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 128 muertes violentas.