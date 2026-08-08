Informe diario: agreden a Estatales en Mazatlán; 2 homicidios, 1 hallazgo de restos y 12 vehículos robados el viernes

Este miércoles 4 de agosto se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la colonia Santa Fe, estaba envuelto en una cobija y no ha sido identificado; y en Mocorito, una persona fue localizada privada de la vida en un camino de terracería que conduce de la localidad de El Zapote de los Moya a la sindicatura de Rosa Morada.
También las autoridades de la FGE y un colectivo de búsqueda informaron sobre la localización de restos óseos en un camino de terracería que conduce a Villa Moros, en Navolato.
En otros hechos, un civil de nombre Roberto quedó herido tras enfrentamiento con la Marina en Coyotitán, San Ignacio; no fue abatido, como se reportó inicialmente.
Mientras que en Mazatlán, las autoridades estatales confirmaron una agresión contra policías estatales en el Libramiento Mazatlán-Culiacán, cerca de El Chilillo y en la que un agente resultó lesionado.
Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 128 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 12 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 656 muertes violentas y 4 mil 278 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 7 de agosto de 2026 es de:
◉ 3,656 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,278 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 12,160 vehículos robados (17.4 diarios)
◉ 3,791 personas detenidas (5.5 diarios)
◉ 209 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 29 muertes violentas para un promedio de 4.1 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 7 de agosto de 2026 se han abierto 3 mil 015 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 278 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 56 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 8.0 diarios.