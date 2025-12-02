Informe diario: Aseguran 600 kg de metanfetamina en Mazatlán y arranca semana con 2 homicidios y 13 vehículos robados

Este lunes 1 de diciembre se registraron dos homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la Maxipista Culiacán–Mazatlán, en el tramo Culiacán–Eldorado, y otra persona también asesinada en el Campo El Diez.

También se reportó el ataque a balazos a una vivienda en Urbivilla del Prado en Culiacán.

Por otro lado, las autoridades aseguraron más de 600 kilogramos de metanfetamina en el recinto portuario de Mazatlán.

Con estos datos, diciembre se proyecta con 62 homicidios.