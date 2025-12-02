Informe diario: Aseguran 600 kg de metanfetamina en Mazatlán y arranca semana con 2 homicidios y 13 vehículos robados

Este lunes 1 de diciembre se registraron dos homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la Maxipista Culiacán–Mazatlán, en el tramo Culiacán–Eldorado, y otra persona también asesinada en el Campo El Diez.
También se reportó el ataque a balazos a una vivienda en Urbivilla del Prado en Culiacán.
Por otro lado, las autoridades aseguraron más de 600 kilogramos de metanfetamina en el recinto portuario de Mazatlán.
Con estos datos, diciembre se proyecta con 62 homicidios.
El Secretariado Federal solo agregó un nuevo robo de vehículo pero la Fiscalía reporto 13 denuncias.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 410 asesinatos y 2 mil 834 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 1 de diciembre de 2025 es de:
◉ 2,410 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,834 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 8,517 vehículos robados (19.1 diarios)
◉ 1,968 personas detenidas (4.4 diarios)
◉ 159 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 2 homicidios para un promedio de 2.0 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 1 de diciembre de 2025 se han abierto 2 mil 291 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 834 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 13 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13 diarios.