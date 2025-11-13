Informe diario: Asesinan a empresario camaronero en Mazatlán; 4 homicidios y 23 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 12 de noviembre se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada a balazos en la colonia Los Pinos y otra más hallada asesinada, envuelta en plástico negro y con un mensaje criminal en la colonia Nueva Vizcaya, se trataba del empresario tortillero privado de la libertad un día antes. En Navolato, una persona fue asesinada en un domicilio en la sindicatura de San Pedro. Mientras que en Mazatlán, se localizó a un empresario camaronero asesinado en un departamento en la avenida Camarón Sábalo, en la zona de Marina Mazatlán.
Por otro lado, en Copala, Concordia, el Ejército desactivó 86 artefactos explosivos y detuvo a un civil armado.
Con estos datos, noviembre se proyecta con 160 homicidios.
Por otro lado, el Secretariado Federal agregó 23 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 324 asesinatos y 2 mil 217 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 12 de noviembre de 2025 es de:
◉ 2,324 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,781 personas privadas de la libertad (6.5 diarios)
◉ 8,222 vehículos robados (19.2 diarios)
◉ 1,884 personas detenidas (4.4 diarios)
◉ 158 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 64 homicidios para un promedio de 5.3 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 12 de noviembre de 2025 se han abierto 2 mil 217 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 781 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 174 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14.5 diarios.