Informe diario: Asesinan a empresario camaronero en Mazatlán; 4 homicidios y 23 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 12 de noviembre se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada a balazos en la colonia Los Pinos y otra más hallada asesinada, envuelta en plástico negro y con un mensaje criminal en la colonia Nueva Vizcaya, se trataba del empresario tortillero privado de la libertad un día antes. En Navolato, una persona fue asesinada en un domicilio en la sindicatura de San Pedro. Mientras que en Mazatlán, se localizó a un empresario camaronero asesinado en un departamento en la avenida Camarón Sábalo, en la zona de Marina Mazatlán.

Por otro lado, en Copala, Concordia, el Ejército desactivó 86 artefactos explosivos y detuvo a un civil armado.

Con estos datos, noviembre se proyecta con 160 homicidios.