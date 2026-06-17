Informe diario: atacan a la policía en Mazatlán y detienen a dos; 2 homicidios, 1 osamenta y 36 vehículos robados el martes

Este martes 16 de junio se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona falleció luego de resultar lesionada tras un ataque en la colonia Los Pinos; y una persona fue encontrada asesinada dentro una camioneta Ford Ranger en la colonia Versalles, hasta el momento no ha sido identificada.
Por otro lado, una osamenta fue localizada por el colectivo Sabuesos Guerreras cerca del campo Moroleón por la carretera Culiacán–Navolato.
En otros hechos, un conductor resultó baleado en la colonia Lombardo Toledano de Culiacán; fue trasladado al hospital.
En Mazatlán, civiles armados agredieron a la policía estatal y tras una persecución fueron detenidos dos de ellos; tenían armas y drogas.
Con estos datos, junio proyecta para cerrar con 148 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 36 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 409 asesinatos y 3 mil 980 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 16 de junio de 2026 es de:
◉ 3,409 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,980 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 11,570 vehículos robados (17.9 diarios)
◉ 3,674 personas detenidas (5.7 diarios)
◉ 194 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en junio se han registrado 79 muertes violentas para un promedio de 4.9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 16 de junio de 2026 se han abierto 2 mil 894 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 980 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en junio se han registrado 226 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14.1 diarios.