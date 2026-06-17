Informe diario: atacan a la policía en Mazatlán y detienen a dos; 2 homicidios, 1 osamenta y 36 vehículos robados el martes

Este martes 16 de junio se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona falleció luego de resultar lesionada tras un ataque en la colonia Los Pinos; y una persona fue encontrada asesinada dentro una camioneta Ford Ranger en la colonia Versalles, hasta el momento no ha sido identificada.

Por otro lado, una osamenta fue localizada por el colectivo Sabuesos Guerreras cerca del campo Moroleón por la carretera Culiacán–Navolato.

En otros hechos, un conductor resultó baleado en la colonia Lombardo Toledano de Culiacán; fue trasladado al hospital.

En Mazatlán, civiles armados agredieron a la policía estatal y tras una persecución fueron detenidos dos de ellos; tenían armas y drogas.

Con estos datos, junio proyecta para cerrar con 148 muertes violentas.