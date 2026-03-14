Informe diario: atacan con explosivos y drones en Sanalona; 2 homicidios, 1 cuerpo en Imala y 25 vehículos robados el viernes

Este viernes 13 de marzo se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo uno al Secretariado Federal. Un hombre que se encontraba desaparecido fue hallado asesinado en Juan José Ríos; además, se reportó la muerte en el hospital de un hombre herido de bala en la colonia Buena Vista de Culiacán, pero esta no fue incluida en el conteo diario de la FGE.
Por otro lado, el colectivo de buscadoras Madres en Lucha por tu Regreso a Casa informó sobre la localización de una osamenta en la comunidad de El Guasimal, en la sindicatura de Imala, en Culiacán.
En otros hechos de alto impacto, por la tarde se reportó un ataque con explosivos lanzados por drones en la sindicatura de Sanalona; versiones extraoficiales confirman al menos una persona herida pero las autoridades no han emitido información al respecto.
También, un hombre intentó asaltar una joyería del centro de Culiacán agrediendo con gas pimienta a una de las empleadas del negocio, quien logró activar la alarma provocando que el asaltante huyera del lugar sin que fuera detenido por las autoridades.
Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 124 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 25 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 965 asesinatos y 3 mil 500 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 13 de marzo de 2026 es de:
◉ 2,965 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,500 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 10,126 vehículos robados (18.4 diarios)
◉ 3,363 personas detenidas (6.1 diarios)
◉ 170 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en marzo se han registrado 52 homicidios para un promedio de 4.0 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 13 de marzo de 2026 se han abierto 2 mil 641 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 500 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en marzo se han registrado 192 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14.8 diarios.