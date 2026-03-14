Informe diario: atacan con explosivos y drones en Sanalona; 2 homicidios, 1 cuerpo en Imala y 25 vehículos robados el viernes

Este viernes 13 de marzo se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo uno al Secretariado Federal. Un hombre que se encontraba desaparecido fue hallado asesinado en Juan José Ríos; además, se reportó la muerte en el hospital de un hombre herido de bala en la colonia Buena Vista de Culiacán, pero esta no fue incluida en el conteo diario de la FGE.

Por otro lado, el colectivo de buscadoras Madres en Lucha por tu Regreso a Casa informó sobre la localización de una osamenta en la comunidad de El Guasimal, en la sindicatura de Imala, en Culiacán.

En otros hechos de alto impacto, por la tarde se reportó un ataque con explosivos lanzados por drones en la sindicatura de Sanalona; versiones extraoficiales confirman al menos una persona herida pero las autoridades no han emitido información al respecto.

También, un hombre intentó asaltar una joyería del centro de Culiacán agrediendo con gas pimienta a una de las empleadas del negocio, quien logró activar la alarma provocando que el asaltante huyera del lugar sin que fuera detenido por las autoridades.

Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 124 homicidios.