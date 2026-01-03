Informe diario: balean fachada de bar en Culiacán; 3 homicidios y 9 vehículos robados el viernes

Este viernes 2 de enero se registraron tres homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la colonia Lombardo Toledano, donde además le dejaron una lona con un mensaje criminal. En Navolato, una persona fue encontrada asesinada también en la sindicatura de Villa Juárez. Y en Choix, una persona fue asesinada en el sector Centro tras un ataque a balazos que dejó también un agente de policía herido.
También se reportó el ataque a balazos a la fachada de un bar del sector Tres Ríos de Culiacán, sin que hubiera lesionados por los disparos.
Con estos datos, diciembre se proyecta con 217 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 601 asesinatos y 2 mil 984 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 2 de enero de 2026 es de:
◉ 2,601 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,984 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 9,042 vehículos robados (18.8 diarios)
◉ 2,017 personas detenidas (4.2 diarios)
◉ 164 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se han registrado 14 homicidios para un promedio de 7 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 2 de enero de 2026 se han abierto 2 mil 436 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 984 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 34 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 17 diarios.