Informe diario: cae El Mencho y bloquean en Mazatlán y Escuinapa; cierra semana con 44 homicidios, 19% más que la anterior

Este domingo 22 de febrero se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. Una persona se localizó asesinada en la carretera que conduce de La Pipima al Potrero, municipio de Navolato; y dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron asesinados en Villa Juárez, Navolato.
También se informó de la localización de restos óseos en una zona enmontada del poblado de San Paulo, en el municipio de Mazatlán.
Por otro lado, en el marco de la caída en Jalisco de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del CJNG, criminales realizaron bloqueos carreteros en los municipios de Mazatlán, a la altura de Villa Unión, y en Escuinapa, a la altura de Tecualilla; no hubo reporte de víctimas, solo vehículos vandalizados.
En ese contexto, un reportero gráfico de Noroeste fue interceptado y agredido por los criminales, quienes lo despojaron de sus pertenencias y le dañaron el equipo. Él y su compañero se resguardaron en un comercio de Villa Unión y fueron rescatados por las autoridades estatales y municipales hasta ser trasladados de regreso a Mazatlán.
Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 160 homicidios. Y de acuerdo con los datos acumulados de enero y febrero de este año, 2026 ya proyecta como un peor año que 2025 en materia de homicidios.
Tras varios días sin acumular, el Secretariado Federal agregó 83 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 872 asesinatos y 3 mil 327 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 22 de febrero de 2026 es de:
◉ 2,872 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,327 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 9,883 vehículos robados (18.5 diarios)
◉ 3,290 personas detenidas (6.3 diarios)
◉ 170 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en febrero se han registrado 126 homicidios para un promedio de 5.7 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 22 de febrero de 2026 se han abierto 2 mil 591 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 327 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en febrero se han registrado 383 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 17.4 diarios.