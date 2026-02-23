Informe diario: cae El Mencho y bloquean en Mazatlán y Escuinapa; cierra semana con 44 homicidios, 19% más que la anterior

Este domingo 22 de febrero se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. Una persona se localizó asesinada en la carretera que conduce de La Pipima al Potrero, municipio de Navolato; y dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron asesinados en Villa Juárez, Navolato.

También se informó de la localización de restos óseos en una zona enmontada del poblado de San Paulo, en el municipio de Mazatlán.

Por otro lado, en el marco de la caída en Jalisco de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del CJNG, criminales realizaron bloqueos carreteros en los municipios de Mazatlán, a la altura de Villa Unión, y en Escuinapa, a la altura de Tecualilla; no hubo reporte de víctimas, solo vehículos vandalizados.

En ese contexto, un reportero gráfico de Noroeste fue interceptado y agredido por los criminales, quienes lo despojaron de sus pertenencias y le dañaron el equipo. Él y su compañero se resguardaron en un comercio de Villa Unión y fueron rescatados por las autoridades estatales y municipales hasta ser trasladados de regreso a Mazatlán.

Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 160 homicidios. Y de acuerdo con los datos acumulados de enero y febrero de este año, 2026 ya proyecta como un peor año que 2025 en materia de homicidios.