Informe diario: cae ‘El Peli’ de ‘Los Chapitos’ en Mazatlán con 3 más; 3 homicidios y 10 vehículos robados el lunes

Este lunes 21 de septiembre se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo dos. En Mazatlán, un ataque armado dejó un hombre muerto y una mujer herida en una casa en el Fraccionamiento Brisas del Mar; el agresor ingresó a la vivienda y disparó contra quienes se encontraban en el sitio.
También en el puerto, mataron a balazos a un dependiente de un abarrote en el Infonavit Alarcón; hombres armados que descendieron de una motocicleta ingresaron a la tienda y presuntamente intentaron asaltar el negocio; se llamaba Israel y tenía 34 años.
En otros hechos, un operativo federal dejó cuatro personas detenidas en Mazatlán, entre ellos Jesús Antonio alias “El Peli”, presunto operador logístico de Genaro Aarón, líder de la facción de “Los Chapitos”; les aseguraron armas y dinero en efectivo.
Mientras que en Culiacán, localizaron a un hombre asesinado junto al canal Humaya al norte de la ciudad; la víctima, que vestía una playera negra marca Lacoste y pantalón negro y cuya identidad no ha sido establecida, fue localizada en un camino de terracería cerca del Seminario.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 19 casos en lo que va de Septiembre.
Con estos datos, la proyección para septiembre es de 147 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó diez nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 882 muertes violentas y 4 mil 424 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 21 de septiembre de 2026 es de:
◉ 3,882 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,424 personas privadas de la libertad (6.0 diarios)
◉ 12,543 vehículos robados (16.9 diarios)
◉ 3,974 personas detenidas (5.4 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 103 muertes violentas para un promedio de 4.9 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 21 de septiembre de 2026 se han abierto 3 mil 120 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 424 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 166 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.9 diarios.