Informe diario: cae ‘El Peli’ de ‘Los Chapitos’ en Mazatlán con 3 más; 3 homicidios y 10 vehículos robados el lunes

Este lunes 21 de septiembre se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo dos. En Mazatlán, un ataque armado dejó un hombre muerto y una mujer herida en una casa en el Fraccionamiento Brisas del Mar; el agresor ingresó a la vivienda y disparó contra quienes se encontraban en el sitio.

También en el puerto, mataron a balazos a un dependiente de un abarrote en el Infonavit Alarcón; hombres armados que descendieron de una motocicleta ingresaron a la tienda y presuntamente intentaron asaltar el negocio; se llamaba Israel y tenía 34 años.

En otros hechos, un operativo federal dejó cuatro personas detenidas en Mazatlán, entre ellos Jesús Antonio alias “El Peli”, presunto operador logístico de Genaro Aarón, líder de la facción de “Los Chapitos”; les aseguraron armas y dinero en efectivo.

Mientras que en Culiacán, localizaron a un hombre asesinado junto al canal Humaya al norte de la ciudad; la víctima, que vestía una playera negra marca Lacoste y pantalón negro y cuya identidad no ha sido establecida, fue localizada en un camino de terracería cerca del Seminario.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 19 casos en lo que va de Septiembre.