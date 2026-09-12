Informe diario: capturan a 11 de ‘Los Chapitos’ en Escuinapa; 1 homicidio y 4 vehículos robados el viernes

Este viernes 11 de septiembre se registró un homicidio doloso en Sinaloa. En Mazatlán, asesinaron de 9 balazos a adulto mayor con discapacidad; se llamaba David, de 62 años, y fue atacado en la Colonia Colosio Sí y trasladado de urgencia a un hospital, pero falleció antes de ser ingresado.
También, una vivienda fue baleada en la Colonia Felipe Ángeles, en Mazatlán; civiles armados a bordo de un automóvil blanco dispararon contra el inmueble y se dieron a la fuga; los habitantes resultaron ilesos. Además, hombres armados dispararon contra una casa en la colonia Flores Magón; llegaron en un vehículo y dispararon en al menos siete ocasiones contra la fachada de la casa.
En otros hechos, 11 presuntos miembros de la facción de Óscar Luciano Martínez Larios alias “El Casco”, perteneciente al clan de Los Chapitos, fueron detenidos en Isla de Bosque, Escuinapa, por las autoridades federales; les aseguraron arsenal, fornituras y cartuchos.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 11 casos en lo que va de Septiembre.
Con estos datos, la proyección para septiembre es de 172 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó cuatro nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 840 muertes violentas y 4 mil 408 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 11 de septiembre de 2026 es de:
◉ 3,840 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,408 personas privadas de la libertad (6.0 diarios)
◉ 12,474 vehículos robados (17.0 diarios)
◉ 3,941 personas detenidas (5.4 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 61 muertes violentas para un promedio de 5.5 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 11 de septiembre de 2026 se han abierto 3 mil 088 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 408 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 97 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 8.8 diarios.