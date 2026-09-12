Informe diario: capturan a 11 de ‘Los Chapitos’ en Escuinapa; 1 homicidio y 4 vehículos robados el viernes

Este viernes 11 de septiembre se registró un homicidio doloso en Sinaloa. En Mazatlán, asesinaron de 9 balazos a adulto mayor con discapacidad; se llamaba David, de 62 años, y fue atacado en la Colonia Colosio Sí y trasladado de urgencia a un hospital, pero falleció antes de ser ingresado.

También, una vivienda fue baleada en la Colonia Felipe Ángeles, en Mazatlán; civiles armados a bordo de un automóvil blanco dispararon contra el inmueble y se dieron a la fuga; los habitantes resultaron ilesos. Además, hombres armados dispararon contra una casa en la colonia Flores Magón; llegaron en un vehículo y dispararon en al menos siete ocasiones contra la fachada de la casa.

En otros hechos, 11 presuntos miembros de la facción de Óscar Luciano Martínez Larios alias “El Casco”, perteneciente al clan de Los Chapitos, fueron detenidos en Isla de Bosque, Escuinapa, por las autoridades federales; les aseguraron arsenal, fornituras y cartuchos.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 11 casos en lo que va de Septiembre.