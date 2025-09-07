Informe diario: capturan a ‘El LV’ en Culiacán, 5 homicidios y 1 feminicidio el sábado

Este sábado 6 de septiembre se registraron seis homicidios en Sinaloa. En Badiraguato se localizó a una persona asesinada en el poblado de Otatillos.
En Culiacán, se reportó la localización de una persona asesinada en la colonia Díaz Ordaz, otra más, de oficio barbero, en la colonia Infonavit Barrancos, así como dos personas (un hombre y una mujer) en una casa de la colonia Centro. Mientras que en la colonia Recursos Hidráulicos fueron encontrados restos humanos.
Por otro lado, se reportó la detención de Leonel Valdez Palomera, conocido como “El LV”, junto a otras siete personas tras el enfrentamiento y operativo registrado en la privada Altana, ubicada al norte de Culiacán.
También se reportó el abatimiento de un civil en un enfrentamiento en la colonia Miguel Alemán de Culiacán.
Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 115.
Por otro lado, la Fiscalía agregó cuatro nuevos robos de vehículos en la zona centro.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula mil 964 asesinatos y mil 937 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 6 de septiembre de 2025 es de:
◉ 1,964 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 1,937 personas privadas de la libertad (5.4 diarios)
◉ 6,990 vehículos robados (19.3 diarios)
◉ 1,668 personas detenidas (4.6 diarios)
◉ 112 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre se han registrado 17 homicidios para un promedio de 3.4 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 4 de septiembre de 2025 se han abierto mil 937 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 254 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 112 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 18.7 diarios.