Informe diario: capturan a ‘El LV’ en Culiacán, 5 homicidios y 1 feminicidio el sábado

Este sábado 6 de septiembre se registraron seis homicidios en Sinaloa. En Badiraguato se localizó a una persona asesinada en el poblado de Otatillos.

En Culiacán, se reportó la localización de una persona asesinada en la colonia Díaz Ordaz, otra más, de oficio barbero, en la colonia Infonavit Barrancos, así como dos personas (un hombre y una mujer) en una casa de la colonia Centro. Mientras que en la colonia Recursos Hidráulicos fueron encontrados restos humanos.

Por otro lado, se reportó la detención de Leonel Valdez Palomera, conocido como “El LV”, junto a otras siete personas tras el enfrentamiento y operativo registrado en la privada Altana, ubicada al norte de Culiacán.

También se reportó el abatimiento de un civil en un enfrentamiento en la colonia Miguel Alemán de Culiacán.

Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 115.