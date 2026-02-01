Informe diario: cierra mes con 159 homicidios, 12% más que en enero de 2024; 4 homicidios y 7 vehículos robados el sábado

Este sábado 31 de enero se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, se localizó a una persona asesinada en la carretera del libramiento sur, a la altura de la ruta 15; otra más con un mensaje criminal en el libramiento La Costerita; y una persona más fue asesinada en un expendio de cerveza en la colonia Pemex, donde otra más resultó herida. En San Ignacio, se reportó una persona asesinada en la carretera libre Culiacán–Mazatlán.

En el sur de Sinaloa, en el municipio de Escuinapa, siguieron reportándose enfrentamientos armados que alertaron a la población de la cabecera municipal. Las autoridades no informaron nada oficialmente.

También las autoridades informaron del aseguramiento de cuatro vehículos y motocicletas con reporte de robo en los municipios de Navolato, Culiacán y Elota. No reportaron ningún detenido.

Con estos datos, enero cerró con 159 homicidios, 12 por ciento más que durante enero del año anterior y 11 por ciento menos que diciembre pasado.