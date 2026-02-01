Informe diario: cierra mes con 159 homicidios, 12% más que en enero de 2024; 4 homicidios y 7 vehículos robados el sábado

Este sábado 31 de enero se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, se localizó a una persona asesinada en la carretera del libramiento sur, a la altura de la ruta 15; otra más con un mensaje criminal en el libramiento La Costerita; y una persona más fue asesinada en un expendio de cerveza en la colonia Pemex, donde otra más resultó herida. En San Ignacio, se reportó una persona asesinada en la carretera libre Culiacán–Mazatlán.
En el sur de Sinaloa, en el municipio de Escuinapa, siguieron reportándose enfrentamientos armados que alertaron a la población de la cabecera municipal. Las autoridades no informaron nada oficialmente.
También las autoridades informaron del aseguramiento de cuatro vehículos y motocicletas con reporte de robo en los municipios de Navolato, Culiacán y Elota. No reportaron ningún detenido.
Con estos datos, enero cerró con 159 homicidios, 12 por ciento más que durante enero del año anterior y 11 por ciento menos que diciembre pasado.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó siete denuncias en la Zona Centro.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 746 asesinatos y 3 mil 176 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 31 de enero de 2026 es de:
◉ 2,746 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,176 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 9,488 vehículos robados (18.6 diarios)
◉ 3,254 personas detenidas (6.4 diarios)
◉ 169 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 2.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se han registrado 159 homicidios para un promedio de 5.1 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 30 de enero de 2026 se han abierto 2 mil 519 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 173 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en enero se han registrado 573 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 18.5 diarios.