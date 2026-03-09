Informe diario: cierra semana con 24 asesinatos y hallazgos en fosas, 14% menos que la anterior; también se robaron 92 vehículos

Este domingo 8 de marzo se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona de nombre Jesús Julián, de 29 años, falleció en el hospital tras ser agredido a balazos en un taller de la colonia 6 de Enero. En Mocorito, una persona fue localizada asesinada en el parque La Alameda.
También la fiscalía informó sobre la localización de restos óseos en la localidad de Ohuira, municipio de Ahome.
En otros hechos, una denuncia telefónica al 089 llevó a la detención de siete hombres con armas largas, equipo táctico y un vehículo blindado en el sector Valle Alto de Culiacán.
Por la mañana, un hombre en aparente condición de calle fue hallado sin vida y con huellas de golpes en Villa Juárez, Navolato, pero la Fiscalía no lo incluyó como homicidio en su reporte diario.
Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 124 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 46 nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 945 asesinatos y 3 mil 483 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 8 de marzo de 2026 es de:
◉ 2,945 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,483 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 10,078 vehículos robados (18.5 diarios)
◉ 3,338 personas detenidas (6.1 diarios)
◉ 170 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en marzo se han registrado 31 homicidios para un promedio de 4.0 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 8 de marzo de 2026 se han abierto 2 mil 626 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 483 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en marzo se han registrado 144 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 18.0 diarios.