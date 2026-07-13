Informe diario: cierra semana con 26 muertes violentas, 33% menos que la anterior; también se robaron 61 vehículos, 8.7 diarios

Este domingo 12 de julio se registraron seis homicidios dolosos en Sinaloa. En Mazatlán, una persona falleció luego de resultar herida de un balazo en la cabeza en la colonia Lomas de Mazatlán, se llamaba Erick Rodrigo y tenía 31 años; en El Fuerte, tres personas fueron localizadas en un camino de terracería que conduce de la comunidad El Sabinito a la localidad de El Reparo en avanzado estado de descomposición; y en Culiacán, dos hombres fueron asesinados en la colonia Buenos Aires.
En otros hechos, tres personas resultaron lesionadas en Escuinapa tras registrarse un enfrentamiento y un ataque con explosivos, una de las víctimas es menor de edad.
Con estos datos, la semana cerró con 26 muertes violentas, 33 por ciento menos que la semana anterior y julio proyecta para cerrar con 134 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 541 muertes violentas y 4 mil 147 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 12 de julio de 2026 es de:
◉ 3,541 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,147 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 11,955 vehículos robados (17.9 diarios)
◉ 3,716 personas detenidas (5.6 diarios)
◉ 205 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en julio se han registrado 52 muertes violentas para un promedio de 4.3 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 12 de julio de 2026 se han abierto 2 mil 968 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 147 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en julio se han registrado 121 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 10.1 diarios.