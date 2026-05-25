Informe diario: cierra semana con 37 muertes violentas, 9% más que la anterior; 1 homicidio el domingo

Este domingo 24 de mayo se registró un homicidio doloso en Sinaloa. El asesinato ocurrió en la colonia Periodistas del sector Las Quintas, el mismo donde ocurrieron dos homicidios en los últimos días.

En otros hechos, siete personas fueron detenidas en Rosario, dos de ellas son menores y hay una mujer; les aseguraron drogas y vehículos con reporte de robo.

En Culiacán, un operativo del Ejército y la Policía Estatal en la colonia Providencia dejó 22 máquinas tragamonedas aseguradas.

Mientras que en Escuinapa se registraron dos reportes de detonaciones de explosivos en la cabecera municipal durante el fin de semana.

Con estos datos, la semana concluyó con 37 muertes violentas, 9 por ciento más que la semana anterior; así, el mes de mayo proyecta para cerrar con 161 homicidios.