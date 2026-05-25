Informe diario: cierra semana con 37 muertes violentas, 9% más que la anterior; 1 homicidio el domingo

Este domingo 24 de mayo se registró un homicidio doloso en Sinaloa. El asesinato ocurrió en la colonia Periodistas del sector Las Quintas, el mismo donde ocurrieron dos homicidios en los últimos días.
En otros hechos, siete personas fueron detenidas en Rosario, dos de ellas son menores y hay una mujer; les aseguraron drogas y vehículos con reporte de robo.
En Culiacán, un operativo del Ejército y la Policía Estatal en la colonia Providencia dejó 22 máquinas tragamonedas aseguradas.
Mientras que en Escuinapa se registraron dos reportes de detonaciones de explosivos en la cabecera municipal durante el fin de semana.
Con estos datos, la semana concluyó con 37 muertes violentas, 9 por ciento más que la semana anterior; así, el mes de mayo proyecta para cerrar con 161 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 291 asesinatos y 3 mil 858 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 24 de mayo de 2026 es de:
◉ 3,291 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,858 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 11,224 vehículos robados (18.1 diarios)
◉ 3,597 personas detenidas (5.8 diarios)
◉ 190 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en mayo se han registrado 125 muertes violentas para un promedio de 5.2 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 24 de mayo de 2026 se han abierto 2 mil 855 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 858 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en mayo se han registrado 315 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.1 diarios.