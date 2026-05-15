Informe diario: dejan cabeza en Escuinapa; 3 homicidios y 7 vehículos robados el jueves

Este jueves 13 de mayo se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la colonia Genaro Estrada; en Escuinapa, una cabeza fue encontrada en la autopista Mazatlán–Tepic junto a un mensaje criminal; y en Mazatlán, una persona fue localizada asesinada en la colonia Tercera Ampliación de Urías.
En otros hechos, un ataque a balazos en las avenidas Bravo y Zapata dejó dos hombres heridos; ambos fueron atendidos por la Cruz Roja.
Otro hombre fue atacado a balazos por la tarde frente el Tutelar de menores de Culiacán; resultó herido y fue trasladado de emergencia a un hospital.
Con estos datos, el mes de mayo proyecta para cerrar con 179 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó siete nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 244 asesinatos y 3 mil 836 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 14 de mayo de 2026 es de:
◉ 3,244 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,836 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 11,088 vehículos robados (18.1 diarios)
◉ 3,558 personas detenidas (5.8 diarios)
◉ 188 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en mayo se han registrado 78 muertes violentas para un promedio de 5.6 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 14 de mayo de 2026 se han abierto 2 mil 831 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 836 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en mayo se han registrado 179 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 12.8 diarios.