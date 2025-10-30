Informe diario: desaparecen 5 hombres en un solo día en Navolato; 3 homicidios y 15 vehículos robados

Este miércoles 29 de octubre se registraron tres homicidios en Sinaloa. Dos personas fueron localizadas asesinadas en la colonia Azucena del Río, en el municipio de San Ignacio; y una persona más en un camino que conduce de Boscoso a Tanques, en Elota.

Por otro lado, y de acuerdo a las fichas de búsqueda generadas por la Comisión Estatal, cinco hombres desaparecieron el pasado 26 de octubre en la comunidad de Los Arredondo, sindicatura de San Pedro en Navolato; uno de ellos es menor de edad.

También, por la tarde-noche del miércoles se reportó el incendio por parte de hombres armados de un campestre en la comunidad de La Higuerita en Culiacán; así como la vandalización de un domicilio en la colonia Emiliano Zapata de la capital.

En otro hecho relevante, una patrulla de la Guardia Nacional fue atacada a balazos en Costa Rica, Culiacán, sin que se reportaron agentes lesionados.

Con estos datos, la proyección de homicidios para octubre es de 174.