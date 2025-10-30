Informe diario: desaparecen 5 hombres en un solo día en Navolato; 3 homicidios y 15 vehículos robados

Este miércoles 29 de octubre se registraron tres homicidios en Sinaloa. Dos personas fueron localizadas asesinadas en la colonia Azucena del Río, en el municipio de San Ignacio; y una persona más en un camino que conduce de Boscoso a Tanques, en Elota.
Por otro lado, y de acuerdo a las fichas de búsqueda generadas por la Comisión Estatal, cinco hombres desaparecieron el pasado 26 de octubre en la comunidad de Los Arredondo, sindicatura de San Pedro en Navolato; uno de ellos es menor de edad.
También, por la tarde-noche del miércoles se reportó el incendio por parte de hombres armados de un campestre en la comunidad de La Higuerita en Culiacán; así como la vandalización de un domicilio en la colonia Emiliano Zapata de la capital.
En otro hecho relevante, una patrulla de la Guardia Nacional fue atacada a balazos en Costa Rica, Culiacán, sin que se reportaron agentes lesionados.
Con estos datos, la proyección de homicidios para octubre es de 174.
Por otro lado, el Secretariado Federal agregó 15 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 250 asesinatos y 2 mil 169 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 29 de octubre de 2025 es de:
◉ 2,250 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,169 personas privadas de la libertad (5.2 diarios)
◉ 8,009 vehículos robados (19.3 diarios)
◉ 1,838 personas detenidas (4.4 diarios)
◉ 148 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 163 homicidios para un promedio de 5.6 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 28 de octubre de 2025 se han abierto 2 mil 169 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 654 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 539 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 18.6 diarios.