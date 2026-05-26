Informe diario: detienen a 18 en Escuinapa; 2 homicidios y 31 vehículos robados el lunes

Este lunes 25 de mayo se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada a lado de un canal en la sindicatura de Aguaruto; y una más falleció luego de resultar herida tras un ataque a balazos en el fraccionamiento Floresta, se llamaba León Felipe y tenía 28 años.
En otros hechos, el cadáver de un hombre vestido con equipo táctico fue hallado en el Habal de Copala, en Concordia, pero este no fue incluido en el reporte diario de homicidios.
Por otro lado, 18 civiles fueron detenidos en dos operativos distintos en el municipio de Escuinapa, tenían armamento, cartuchos útiles y vehículos con reporte de robo; entre ellos hay dos mujeres.
Con estos datos, el mes de mayo proyecta para cerrar con 159 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 31 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 294 asesinatos y 3 mil 862 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 25 de mayo de 2026 es de:
◉ 3,294 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,862 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 11,252 vehículos robados (18.0 diarios)
◉ 3,632 personas detenidas (5.8 diarios)
◉ 190 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en mayo se han registrado 128 muertes violentas para un promedio de 5.1 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 25 de mayo de 2026 se han abierto 2 mil 860 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 862 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en mayo se han registrado 343 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.7 diarios.