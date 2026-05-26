Informe diario: detienen a 18 en Escuinapa; 2 homicidios y 31 vehículos robados el lunes

Este lunes 25 de mayo se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada a lado de un canal en la sindicatura de Aguaruto; y una más falleció luego de resultar herida tras un ataque a balazos en el fraccionamiento Floresta, se llamaba León Felipe y tenía 28 años.

En otros hechos, el cadáver de un hombre vestido con equipo táctico fue hallado en el Habal de Copala, en Concordia, pero este no fue incluido en el reporte diario de homicidios.

Por otro lado, 18 civiles fueron detenidos en dos operativos distintos en el municipio de Escuinapa, tenían armamento, cartuchos útiles y vehículos con reporte de robo; entre ellos hay dos mujeres.

Con estos datos, el mes de mayo proyecta para cerrar con 159 homicidios.