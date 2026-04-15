Informe diario: detienen a 7 en Culiacán; 1 homicidio, 2 osamentas y 3 vehículos robados el martes

Este martes 14 de abril se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, un hombre fue asesinado en la Colonia Las Quintas tras resistirse a ser privado de la libertad; se desconoce su identidad hasta el momento.
Por otro lado, dos osamentas fueron localizadas en el libramiento Mazatlán-Culiacán; estaban atados de pies y manos.
En otros hechos, las autoridades comunicaron la detención de siete civiles armados en diversos operativos en Culiacán, cuatro de ellos menores de edad. También, dos hombres fueron detenidos en el punto de revisión de El Desengaño por no acreditar el origen de 25 millones de pesos que llevaban en efectivo, iban en un vehículo de seguridad privada.
Con estos datos, abril proyecta para cerrar con 127 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó tres denuncias en la zona centro.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 092 asesinatos y 3 mil 654 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 14 de abril de 2026 es de:
◉ 3,092 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,654 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 10,630 vehículos robados (18.3 diarios)
◉ 3,438 personas detenidas (5.9 diarios)
◉ 183 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en abril se han registrado 58 homicidios para un promedio de 4.1 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 14 de abril de 2026 se han abierto 2 mil 760 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 654 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en abril se han registrado 169 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 12.1 diarios.