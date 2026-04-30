Informe diario: detienen a presunto asesino del menor Ricardo Mizael; 3 homicidios y 15 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 29 de abril se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía solo reportó dos al Secretariado Federal. En Culiacán, un motociclista fue asesinado en la colonia Jesús Valdez y otra más fue acribillada dentro de un vehículo en la colonia Solidaridad.
La fiscalía reportó la muerte de una persona tras un ataque a balazos el fraccionamiento La Joya, Mazatlán, Sinaloa, pero lo registró bajo la modalidad de “muerte por enfrentamiento”.
En otros hechos, el presunto asesino del menor Ricardo Mizael fue detenido en Culiacán; se llama Jesús Abraham y tiene 21 años.
Con estos datos, el mes de abril proyecta para cerrar con 126 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 15 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 155 asesinatos y 3 mil 686 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 29 de abril de 2026 es de:
◉ 3,155 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,686 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 10,881 vehículos robados (18.2 diarios)
◉ 3,531 personas detenidas (6.0 diarios)
◉ 184 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en abril se han registrado 121 homicidios para un promedio de 4.2 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 29 de abril de 2026 se han abierto 2 mil 794 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 686 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en abril se han registrado 420 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14.5 diarios.