Informe diario: detienen a presunto asesino del menor Ricardo Mizael; 3 homicidios y 15 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 29 de abril se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía solo reportó dos al Secretariado Federal. En Culiacán, un motociclista fue asesinado en la colonia Jesús Valdez y otra más fue acribillada dentro de un vehículo en la colonia Solidaridad.

La fiscalía reportó la muerte de una persona tras un ataque a balazos el fraccionamiento La Joya, Mazatlán, Sinaloa, pero lo registró bajo la modalidad de “muerte por enfrentamiento”.

En otros hechos, el presunto asesino del menor Ricardo Mizael fue detenido en Culiacán; se llama Jesús Abraham y tiene 21 años.

Con estos datos, el mes de abril proyecta para cerrar con 126 homicidios.