Informe diario: Ejército abate a 3 delincuentes en Navolato; 5 homicidios y 10 vehículos robados el jueves

Este jueves 5 de noviembre se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, localizaron asesinado a un taquero que estaba desaparecido; Diego Alonso, de 31 años, fue encontrado atado de pies y manos en la colonia Los Huizaches este jueves; había sido privado de la libertad el 1 de noviembre y tenía ficha de búsqueda.
Por la noche, tres civiles fueron abatidos durante un enfrentamiento entre militares y un grupo armado en Navolato; la confrontación ocurrió este jueves en un camino de terracería de la comunidad Las Trancas; una camioneta Jeep Rubicon terminó dentro de un canal de riego.Además, mataron a un joven tras persecución a pie en la colonia CNOP, al sur de Culiacán; la víctima, de entre 20 y 25 años de edad, no ha sido identificado. Era de complexión delgada, tez morena clara y cabello negro. Al momento de la agresión vestía playera azul marino, pantalón negro y tenis del mismo color.
En Mocorito, asesinaron a un hombre y abandonaron su cuerpo en camioneta doble rodado. La víctima no ha sido identificada; fue localizada sin vida con impactos de bala y con huellas de tortura dentro de una Ford F-350, en un camino de terracería del ejido El Dique, en la sindicatura de Pericos.
En Rosario, hallaron a un hombre asesinado en camino junto a carretera a Matatán. Según el reporte de las autoridades, la víctima, encontrada solo con ropa interior, tenía impactos de bala.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman tres casos en noviembre.
Con estos datos, noviembre proyecta para cerrar con 150 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 10 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 158 muertes violentas y 4 mil 640 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 5 de noviembre de 2026 es de:
◉ 4,158 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,640 personas privadas de la libertad (5.9 diarios)
◉ 12,865 vehículos robados (16.3 diarios)
◉ 4,072 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 220 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 25 muertes violentas para un promedio de 5.0 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 5 de noviembre de 2026 se han abierto 3 mil 199 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 640 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículo
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 34 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 6.8 diarias.