Informe diario: Ejército abate a 3 delincuentes en Navolato; 5 homicidios y 10 vehículos robados el jueves

Este jueves 5 de noviembre se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, localizaron asesinado a un taquero que estaba desaparecido; Diego Alonso, de 31 años, fue encontrado atado de pies y manos en la colonia Los Huizaches este jueves; había sido privado de la libertad el 1 de noviembre y tenía ficha de búsqueda.

Por la noche, tres civiles fueron abatidos durante un enfrentamiento entre militares y un grupo armado en Navolato; la confrontación ocurrió este jueves en un camino de terracería de la comunidad Las Trancas; una camioneta Jeep Rubicon terminó dentro de un canal de riego.Además, mataron a un joven tras persecución a pie en la colonia CNOP, al sur de Culiacán; la víctima, de entre 20 y 25 años de edad, no ha sido identificado. Era de complexión delgada, tez morena clara y cabello negro. Al momento de la agresión vestía playera azul marino, pantalón negro y tenis del mismo color.

En Mocorito, asesinaron a un hombre y abandonaron su cuerpo en camioneta doble rodado. La víctima no ha sido identificada; fue localizada sin vida con impactos de bala y con huellas de tortura dentro de una Ford F-350, en un camino de terracería del ejido El Dique, en la sindicatura de Pericos.

En Rosario, hallaron a un hombre asesinado en camino junto a carretera a Matatán. Según el reporte de las autoridades, la víctima, encontrada solo con ropa interior, tenía impactos de bala.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman tres casos en noviembre.