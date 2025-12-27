Informe diario: Federales abaten a 2 en Costa Rica; 2 homicidios y 1 cuerpo en una noria este viernes

Este viernes 26 de diciembre se registraron dos homicidios en Sinaloa. Una persona fue localizada asesinada y con huellas de violencia en la colonia Azucena del Río, en San Ignacio, mientras que en Culiacán fueron localizados restos de una persona en la colonia Lomas de Rodriguera, en Culiacán, y una persona más en el interior de una noria ubicada en la colonia Nueva Esperanza, en la sindicatura de Villa Benito Juárez, Navolato; en ambos casos, la Fiscalía informó que está a la espera de los resultados de la necropsia para determinar la causa de muerte.
Por otro lado, en Culiacán un vehículo fue incendiado por hombres armados en el estacionamiento de un colegio privado del sector Portalegre, hecho que la administración de la institución calificó como “una situación ajena” a su operación. No se reportaron lesionados ni daños mayores.
También, sin que la Fiscalía lo informara, dos personas fueron abatidas por elementos de la SSPC en la sindicatura de Costa Rica, tras una persecución y enfrentamiento que culminó con la camioneta de los agresores en una canal.
Con estos datos, diciembre se proyecta con 180 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la fiscalía agregó 11 denuncias. Son ya siete días sin que el Secretariado Federal actualice los datos de robo de vehículos en Sinaloa.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 559 asesinatos y 2 mil 976 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 26 de diciembre de 2025 es de:
◉ 2,559 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,976 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 8,843 vehículos robados (18.7 diarios)
◉ 1,995 personas detenidas (4.2 diarios)
◉ 159 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 8.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 151 homicidios para un promedio de 5.8 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 26 de diciembre de 2025 se han abierto 2 mil 436 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 976 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 339 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.0 diarios.