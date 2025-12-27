Informe diario: Federales abaten a 2 en Costa Rica; 2 homicidios y 1 cuerpo en una noria este viernes

Este viernes 26 de diciembre se registraron dos homicidios en Sinaloa. Una persona fue localizada asesinada y con huellas de violencia en la colonia Azucena del Río, en San Ignacio, mientras que en Culiacán fueron localizados restos de una persona en la colonia Lomas de Rodriguera, en Culiacán, y una persona más en el interior de una noria ubicada en la colonia Nueva Esperanza, en la sindicatura de Villa Benito Juárez, Navolato; en ambos casos, la Fiscalía informó que está a la espera de los resultados de la necropsia para determinar la causa de muerte.

Por otro lado, en Culiacán un vehículo fue incendiado por hombres armados en el estacionamiento de un colegio privado del sector Portalegre, hecho que la administración de la institución calificó como “una situación ajena” a su operación. No se reportaron lesionados ni daños mayores.

También, sin que la Fiscalía lo informara, dos personas fueron abatidas por elementos de la SSPC en la sindicatura de Costa Rica, tras una persecución y enfrentamiento que culminó con la camioneta de los agresores en una canal.

Con estos datos, diciembre se proyecta con 180 homicidios.