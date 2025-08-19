Informe diario: inicia semana con 5 homicidios, 1 osamenta y 16 vehículos robados

Este lunes 18 de agosto se registraron cinco homicidios en Sinaloa, con lo que el estado perdió el saldo blanco del fin de semana. En Culiacán, se localizó a una persona asesinada por la carretera Culiacán–Eldorado, otra más en la sindicatura de Aguaruto y una mujer asesinada en la colonia Los Huizaches. En Navolato, se registró el hallazgo de una persona asesinada en la colonia Alcanfores y otra en la carretera que conduce de Altata a Navolato. También, en La Cruz, municipio de Elota, se localizó una osamenta. Con estos datos, la proyección de asesinatos para agosto de 2025 es de 119.

Por otro lado, el Secretariado federal agregó 16 nuevos robos de vehículos.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula mil 879 asesinatos y mil 873 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 18 de agosto de 2025 es de: ◉ 1,879 homicidios dolosos (5.5 diarios) ◉ 1,873 personas privadas de la libertad (5.4 diarios) ◉ 6,629 vehículos robados (19.3 diarios) ◉ 1,615 personas detenidas (4.7 diarios) ◉ 110 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 2.9 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de agosto se registraron 69 homicidios para un promedio de 3.8 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 15 de agosto de 2025 se han abierto mil 873 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 254 denuncias ante la FGE.