Informe diario: intentan despojar vehículo en zona turística de Mazatlán; 3 homicidios y sin reporte de vehículos robados el viernes

Este viernes 24 de julio se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Mazatlán, un hombre que no ha sido identificado fue asesinado anoche en la colonia Lico Velarde; también, el cuerpo de un hombre envuelto en cobijas y asesinado fue localizado en la inmediaciones de la comunidad de Mármol, a la orilla de la carretera.

En otros hechos ocurridos en el puerto, un intento de despojo de vehículo y reporte de balazos cerca de la Zona Dorada generó un intenso despliegue policial por la tarde noche del viernes; no se reportaron víctimas ni detenidos.

También, una vivienda fue baleada en el Fraccionamiento Puertas del Sol, no se reportaron víctimas.

En Navolato, una mujer fue detenida en la comunidad de Villa Juárez en posesión de un “cuerno de chivo” y ella misma reportó a las autoridades sobre un hombre asesinado en un cuarto de renta cerca de dónde fue aprehendida.

Con estos datos, julio proyecta para cerrar con 152 muertes violentas.