Informe diario: intentan despojar vehículo en zona turística de Mazatlán; 3 homicidios y sin reporte de vehículos robados el viernes

Este viernes 24 de julio se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Mazatlán, un hombre que no ha sido identificado fue asesinado anoche en la colonia Lico Velarde; también, el cuerpo de un hombre envuelto en cobijas y asesinado fue localizado en la inmediaciones de la comunidad de Mármol, a la orilla de la carretera.
En otros hechos ocurridos en el puerto, un intento de despojo de vehículo y reporte de balazos cerca de la Zona Dorada generó un intenso despliegue policial por la tarde noche del viernes; no se reportaron víctimas ni detenidos.
También, una vivienda fue baleada en el Fraccionamiento Puertas del Sol, no se reportaron víctimas.
En Navolato, una mujer fue detenida en la comunidad de Villa Juárez en posesión de un “cuerno de chivo” y ella misma reportó a las autoridades sobre un hombre asesinado en un cuarto de renta cerca de dónde fue aprehendida.
Con estos datos, julio proyecta para cerrar con 152 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 607 muertes violentas y 4 mil 167 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 24 de julio de 2026 es de:
◉ 3,607 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,170 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 12,054 vehículos robados (17.6 diarios)
◉ 3,746 personas detenidas (5.5 diarios)
◉ 207 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en julio se han registrado 118 muertes violentas para un promedio de 4.9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 24 de julio de 2026 se han abierto 2 mil 996 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 170 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en julio se han registrado 220 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 9.2 diarios.