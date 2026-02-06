Informe diario: investigan fosa clandestina en Concordia; 4 homicidios y 14 vehículos robados el jueves

Este jueves 5 de febrero se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En el municipio de Elota se reportó el hallazgo de los restos de una persona asesinada y desmembrada en una hielera sobre la carretera estatal La Cruz–Potrerillos; en Concordia, en el marco de la búsqueda para localizar a los mineros desaparecidos, fueron localizadas dos personas asesinadas a balazos en un camino de terracería que conduce del poblado San Juan Jacobo hacia el poblado Las Iguanas.
También, en Choix se localizó una persona asesinada fue hallada en un camino de terracería que conduce de Choix a Agua Caliente de Vaca.
Por otro lado, las autoridades confirmaron que los cuatro hombres que permanecen desaparecidos en Mazatlán eran turistas originarios del Estado de México; la Fiscalía ya emitió las fichas de búsqueda.
También en Concordia las autoridades mantienen el operativo en una presunta fosa clandestina en las inmediaciones de la comunidad de El Verde, como parte de los trabajos de localización de los mineros.
Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 90 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 14 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 762 asesinatos y 3 mil 289 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 5 de febrero de 2026 es de:
◉ 2,762 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,289 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 9,570 vehículos robados (18.6 diarios)
◉ 3,283 personas detenidas (6.4 diarios)
◉ 169 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en febrero se han registrado 16 homicidios para un promedio de 3.2 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 5 de febrero de 2026 se han abierto 2 mil 546 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 189 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en febrero se han registrado 70 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14 diarios.