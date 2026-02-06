Informe diario: investigan fosa clandestina en Concordia; 4 homicidios y 14 vehículos robados el jueves

Este jueves 5 de febrero se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En el municipio de Elota se reportó el hallazgo de los restos de una persona asesinada y desmembrada en una hielera sobre la carretera estatal La Cruz–Potrerillos; en Concordia, en el marco de la búsqueda para localizar a los mineros desaparecidos, fueron localizadas dos personas asesinadas a balazos en un camino de terracería que conduce del poblado San Juan Jacobo hacia el poblado Las Iguanas.

También, en Choix se localizó una persona asesinada fue hallada en un camino de terracería que conduce de Choix a Agua Caliente de Vaca.

Por otro lado, las autoridades confirmaron que los cuatro hombres que permanecen desaparecidos en Mazatlán eran turistas originarios del Estado de México; la Fiscalía ya emitió las fichas de búsqueda.

También en Concordia las autoridades mantienen el operativo en una presunta fosa clandestina en las inmediaciones de la comunidad de El Verde, como parte de los trabajos de localización de los mineros.

Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 90 homicidios.