Este sábado 21 de noviembre se registró un homicidio doloso en Sinaloa, además de la confirmación por parte de la Secretaría de Defensa de siete personas abatidas y cuatro militares caídos durante el operativo de captura de Fausto Isidro Meza en Guasave.
Por otro lado, se encontraron a cuatro hombres asesinados en distintos puntos de la zona rural de Guasave pero estos no fueron incluidos en el reporte diario. Con esto se eleva a por lo menos 11 el número de personas fallecidas tras el operativo federal en el que fue detenido Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo” Isidro. Los reportes de estos nuevos homicidios se concentraron en las comunidades de La Sabanilla, San Pedro y Ranchito de Castro. Uno de los hombres tenía las manos esposadas y otro estaba cubierto con plástico transparente.
En Mazatlán, un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba sentado en una silla de plástico en plena playa en el norte de la Zona Dorada, a la altura del fraccionamiento Sábalo Country. Los hechos se registraron alrededor de las 16:40 horas de este sábado 21 de noviembre.
Por otro lado, José Guadalupe Luna Castillo, Abraham López Aparicio y Luis Eduardo Méndez Peña son tres de los cuatro militares que murieron durante el operativo para detener a Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo” Isidro, en Guasave. Sus nombres fueron difundidos mediante publicaciones de familiares, amigos y compañeros de armas, quienes compartieron fotografías y mensajes de despedida tras los enfrentamientos del viernes 20 de noviembre.
Además, un grupo de hombres armados irrumpió en un domicilio y privó de su libertad a tres jóvenes durante la tarde de este sábado en un domicilio del fraccionamiento Stanza Torralba, en el sector El Barrio, al oriente de Culiacán. Las víctimas fueron identificados como Jared Yahir, de 23 años; Cristofer Javier, de 19 años, estudiante universitario; y Brandon, de 17 años, quien presuntamente trabaja en una pizzería y vivía en donde fueron plagiados.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman trece casos en noviembre para un promedio de 0.62 mujeres asesinadas por día.
Con estos datos, noviembre proyecta para cerrar con 174 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 49 nuevos robos de vehículos tras los disturbios en la zona centro-norte y norte del estado.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 255 muertes violentas y 4 mil 656 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 21 de noviembre de 2026 es de:
◉ 4,255 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,656 personas privadas de la libertad (5.8 diarios)
◉ 13,000 vehículos robados (16.2 diarios)
◉ 4,111 personas detenidas (5.1 diarios)
◉ 221 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 122 muertes violentas para un promedio de 5.8 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 21 de noviembre de 2026 se han abierto 3 mil 223 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 656 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículo
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 169 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 8.0 diarias.