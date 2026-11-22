Este sábado 21 de noviembre se registró un homicidio doloso en Sinaloa, además de la confirmación por parte de la Secretaría de Defensa de siete personas abatidas y cuatro militares caídos durante el operativo de captura de Fausto Isidro Meza en Guasave.

Por otro lado, se encontraron a cuatro hombres asesinados en distintos puntos de la zona rural de Guasave pero estos no fueron incluidos en el reporte diario. Con esto se eleva a por lo menos 11 el número de personas fallecidas tras el operativo federal en el que fue detenido Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo” Isidro. Los reportes de estos nuevos homicidios se concentraron en las comunidades de La Sabanilla, San Pedro y Ranchito de Castro. Uno de los hombres tenía las manos esposadas y otro estaba cubierto con plástico transparente.

En Mazatlán, un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba sentado en una silla de plástico en plena playa en el norte de la Zona Dorada, a la altura del fraccionamiento Sábalo Country. Los hechos se registraron alrededor de las 16:40 horas de este sábado 21 de noviembre.

Por otro lado, José Guadalupe Luna Castillo, Abraham López Aparicio y Luis Eduardo Méndez Peña son tres de los cuatro militares que murieron durante el operativo para detener a Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo” Isidro, en Guasave. Sus nombres fueron difundidos mediante publicaciones de familiares, amigos y compañeros de armas, quienes compartieron fotografías y mensajes de despedida tras los enfrentamientos del viernes 20 de noviembre.

Además, un grupo de hombres armados irrumpió en un domicilio y privó de su libertad a tres jóvenes durante la tarde de este sábado en un domicilio del fraccionamiento Stanza Torralba, en el sector El Barrio, al oriente de Culiacán. Las víctimas fueron identificados como Jared Yahir, de 23 años; Cristofer Javier, de 19 años, estudiante universitario; y Brandon, de 17 años, quien presuntamente trabaja en una pizzería y vivía en donde fueron plagiados.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman trece casos en noviembre para un promedio de 0.62 mujeres asesinadas por día.