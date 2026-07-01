Informe diario: llegan refuerzos pero Sinaloa cierra junio con 5.3 muertes violentas diarias, el mismo nivel de mayo; también repunta 13% robo de vehículo

Este martes 30 de junio se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada tras un ataque a balazos y la vandalización e incendio de una vivienda en la colonia Amistad, se llamaba Pedro y tenía 53 años; en Navolato, dos personas fueron asesinadas cuando se encontraban internadas en un hospital del municipio, uno de ellos fue identificado como Gabino de 18 años; y en Escuinapa, dos personas fueron halladas asesinadas en la colonia Gabriel Leyva, en el lugar hallaron un AK-47 y dos motocicletas.
También las autoridades confirmaron la llegada de otros mil elementos militares a Culiacán como parte del refuerzo en tareas de seguridad, con lo que ya suman 2 mil 300 en las últimas semanas.
Con estos datos, junio cerró con 159 muertes violentas, lo que representa apenas 3 por ciento menos que el mes anterior.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 489 asesinatos y 4 mil 020 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 30 de junio de 2026 es de:
◉ 3,489 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,020 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 11,834 vehículos robados (17.9 diarios)
◉ 3,684 personas detenidas (5.6 diarios)
◉ 194 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en junio se han registrado 159 muertes violentas para un promedio de 5.3 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 30 de junio de 2026 se han abierto 2 mil 894 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 20 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en junio se registraron 490 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 16.3 diarios.