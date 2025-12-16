Informe diario: localizan a jornaleros desaparecidos en Concordia; atacan otro expendio en Mazatlán y 2 homicidios el lunes

Este lunes 15 de diciembre se registraron dos homicidios en Sinaloa. En Navolato, una persona falleció en un hospital luego de ser dejada abandonada con heridas de bala frente al mismo y otra fue localizada asesinada por la carretera La 50 que conduce a la comunidad de Villa Juárez.

Por otro lado, la Fiscalía informó de la localización de más de una docena de jornaleros agrícolas que se reportaron como desaparecidos en Concordia, seis de los cuales contaban con ficha de búsqueda.

Ya por la noche, un expendio de cerveza ubicado a unos 100 metros del malecón fue atacado con explosivos en Mazatlán, sin que se reportaran personas heridas.

Con estos datos, diciembre se proyecta con 134 homicidios.