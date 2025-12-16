Informe diario: localizan a jornaleros desaparecidos en Concordia; atacan otro expendio en Mazatlán y 2 homicidios el lunes

Este lunes 15 de diciembre se registraron dos homicidios en Sinaloa. En Navolato, una persona falleció en un hospital luego de ser dejada abandonada con heridas de bala frente al mismo y otra fue localizada asesinada por la carretera La 50 que conduce a la comunidad de Villa Juárez.
Por otro lado, la Fiscalía informó de la localización de más de una docena de jornaleros agrícolas que se reportaron como desaparecidos en Concordia, seis de los cuales contaban con ficha de búsqueda.
Ya por la noche, un expendio de cerveza ubicado a unos 100 metros del malecón fue atacado con explosivos en Mazatlán, sin que se reportaran personas heridas.
Con estos datos, diciembre se proyecta con 134 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 19 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 473 asesinatos y 2 mil 945 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 15 de diciembre de 2025 es de:
◉ 2,473 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 2,942 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 8,702 vehículos robados (18.8 diarios)
◉ 1,982 personas detenidas (4.3 diarios)
◉ 159 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 65 homicidios para un promedio de 4.3 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 15 de diciembre de 2025 se han abierto 2 mil 388 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 945 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 198 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.2 diarios.