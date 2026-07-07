Informe diario: Marina abate a 10 en Rosario; 2 homicidios, 1 hallazgo de restos y 10 vehículos robados el lunes

Este domingo 5 de julio se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, un joven de nombre Jaime fue asesinado en el fraccionamiento Villa del Real, tenía 21 años; y otro joven fue asesinado en la colonia 4 de Marzo, se llamaba Christopher y tenía 26 años.
En otros hechos, y tras más de 48 horas de no dar información, la Marina confirmó el abatimiento de 10 civiles armados y la detención de tres personas tras repeler una agresión en Agua Verde, Rosario.
Con estos datos, julio proyecta para cerrar con 150 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó diez nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 513 muertes violentas y 4 mil 037 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 6 de julio de 2026 es de:
◉ 3,518 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,037 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 11,904 vehículos robados (17.9 diarios)
◉ 3,697 personas detenidas (5.6 diarios)
◉ 204 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en julio se han registrado 29 muertes violentas para un promedio de 4.8 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 6 de julio de 2026 se han abierto 2 mil 939 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 134 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en julio se han registrado 70 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 11.7 diarios.