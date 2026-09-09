Informe diario: matan a 2 mujeres más en Escuinapa y Culiacán; 3 homicidios, 2 feminicidios y 7 vehículos robados el martes

Este martes 8 de septiembre se registraron tres homicidios dolosos y 2 feminicidios en Sinaloa. En Culiacán un hombre fue asesinado con arma blanca en la colonia Lázaro Cárdenas, se llamaba David y tenía 41 años.

También, una mujer fue hallada asesinada con arma blanca en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, se llamaba Alma Yadira y tenía 52 años.

En Mazatlán, un hombre fue asesinado con disparos en una gasolinera de Villa Unión, se llamaba Artemio; la víctima de 59 años, se encontraba en el lugar, a bordo de una motocicleta, cuando fue atacado a balazos

Mientras que en Escuinapa, una mujer de nombre Gabriela fue asesinada a balazos en su domicilio de la colonia Ampliación Juárez. Van 13 mujeres asesinada en ese municipio de junio pasado a la fecha.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman nueve casos en lo que va de Septiembre.