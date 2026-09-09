Informe diario: matan a 2 mujeres más en Escuinapa y Culiacán; 3 homicidios, 2 feminicidios y 7 vehículos robados el martes

Este martes 8 de septiembre se registraron tres homicidios dolosos y 2 feminicidios en Sinaloa. En Culiacán un hombre fue asesinado con arma blanca en la colonia Lázaro Cárdenas, se llamaba David y tenía 41 años.
También, una mujer fue hallada asesinada con arma blanca en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, se llamaba Alma Yadira y tenía 52 años.
En Mazatlán, un hombre fue asesinado con disparos en una gasolinera de Villa Unión, se llamaba Artemio; la víctima de 59 años, se encontraba en el lugar, a bordo de una motocicleta, cuando fue atacado a balazos
Mientras que en Escuinapa, una mujer de nombre Gabriela fue asesinada a balazos en su domicilio de la colonia Ampliación Juárez. Van 13 mujeres asesinada en ese municipio de junio pasado a la fecha.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman nueve casos en lo que va de Septiembre.
Con estos datos, la proyección para septiembre es de 182 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó siete nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 826 muertes violentas y 4 mil 406 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 8 de septiembre de 2026 es de:
◉ 3,826 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,406 personas privadas de la libertad (6.0 diarios)
◉ 12,452 vehículos robados (17.1 diarios)
◉ 3,930 personas detenidas (5.4 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 47 muertes violentas para un promedio de 5.9 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 8 de septiembre de 2026 se han abierto 3 mil 088 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 406 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 75 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 9.4 diarios.