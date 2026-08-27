Informe diario: matan a 3 mujeres más en Mazatlán y Escuinapa; 4 homicidios y 13 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 25 de agosto se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada dentro de un vehículo en Proyecto Alfa, se llamaba José Antonio y tenía 49 años.
En Escuinapa, una mujer fue localizada asesinada, maniatada y con un mensaje criminal en la colonia El Roblito, no ha sido identificada. En Mazatlán, dos mujeres fueron asesinadas en el fraccionamiento Pradera Dorada II, también se desconoce su identidad.
Con estos datos, agosto contabiliza 20 asesinatos de mujeres, un nuevo máximo histórico mensual.
En otros hechos, las autoridades reportaron en Choix la detención de dos hombres, uno de ellos un menor de 17 años, en posesión de un fuerte arsenal; fueron consignados por la FGR.
También, las autoridades reportaron la detención en Cholula, Puebla, de uno de los presuntos asesinos del creador de contenido César Nolazco Gastélum en Culiacán; en el operativo un civil armado fue abatido y otro más detenido.
Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 150 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 13 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 753 muertes violentas y 4 mil 311 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 26 de agosto de 2026 es de:
◉ 3,753 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,311 personas privadas de la libertad (6.0 diarios)
◉ 12,324 vehículos robados (17.2 diarios)
◉ 3,885 personas detenidas (5.5 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 126 muertes violentas para un promedio de 4.8 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 25 de agosto de 2026 se han abierto 3 mil 069 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 311 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 220 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 8.5 diarios.