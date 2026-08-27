Informe diario: matan a 3 mujeres más en Mazatlán y Escuinapa; 4 homicidios y 13 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 25 de agosto se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada dentro de un vehículo en Proyecto Alfa, se llamaba José Antonio y tenía 49 años.

En Escuinapa, una mujer fue localizada asesinada, maniatada y con un mensaje criminal en la colonia El Roblito, no ha sido identificada. En Mazatlán, dos mujeres fueron asesinadas en el fraccionamiento Pradera Dorada II, también se desconoce su identidad.

Con estos datos, agosto contabiliza 20 asesinatos de mujeres, un nuevo máximo histórico mensual.

En otros hechos, las autoridades reportaron en Choix la detención de dos hombres, uno de ellos un menor de 17 años, en posesión de un fuerte arsenal; fueron consignados por la FGR.

También, las autoridades reportaron la detención en Cholula, Puebla, de uno de los presuntos asesinos del creador de contenido César Nolazco Gastélum en Culiacán; en el operativo un civil armado fue abatido y otro más detenido.

Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 150 muertes violentas.