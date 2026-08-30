Informe diario: matan a 3 mujeres y atentan contra madre buscadora; 7 homicidios el sábado

Este sábado 29 de agosto se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa. En Mazatlán, una persona fue asesinada en la colonia Casas Económicas; otra en la colonia Casa Redonda; una más en la colonia Quinta Chapalita; y un hombre que no ha sido identificado fue asesinado a balazos en la colonia Nuevo Milenio.

También, una mujer fue localizada asesinada en la colonia Casa Redonda; y otra fue localizada sin vida en la localidad de La Urraca, era dependiente de una llantera.

En Guasave, una mujer fue asesinada por su expareja, quien también resultó herido, en la comunidad de Gabriel Leyva Solano.

Con estos datos, ya son 24 mujeres asesinadas en lo que va de agosto.

En otros hechos, un hombre de nombre Rogelio Alfonso de 37 años, murió al caer del séptimo piso del Hotel Lucerna de Culiacán.

También en Culiacán, Alma Rosa Rojo, madre buscadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue atacada a balazos y resultó herida cuando circulaba en su auto en compañía de su hija Yesenia y sus nietas,

Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 153 muertes violentas.