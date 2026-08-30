Informe diario: matan a 3 mujeres y atentan contra madre buscadora; 7 homicidios el sábado

Este sábado 29 de agosto se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa. En Mazatlán, una persona fue asesinada en la colonia Casas Económicas; otra en la colonia Casa Redonda; una más en la colonia Quinta Chapalita; y un hombre que no ha sido identificado fue asesinado a balazos en la colonia Nuevo Milenio.
También, una mujer fue localizada asesinada en la colonia Casa Redonda; y otra fue localizada sin vida en la localidad de La Urraca, era dependiente de una llantera.
En Guasave, una mujer fue asesinada por su expareja, quien también resultó herido, en la comunidad de Gabriel Leyva Solano.
Con estos datos, ya son 24 mujeres asesinadas en lo que va de agosto.
En otros hechos, un hombre de nombre Rogelio Alfonso de 37 años, murió al caer del séptimo piso del Hotel Lucerna de Culiacán.
También en Culiacán, Alma Rosa Rojo, madre buscadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue atacada a balazos y resultó herida cuando circulaba en su auto en compañía de su hija Yesenia y sus nietas,
Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 153 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 770 muertes violentas y 4 mil 315 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 29 de agosto de 2026 es de:
◉ 3,770 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,315 personas privadas de la libertad (6.0 diarios)
◉ 12,347 vehículos robados (17.2 diarios)
◉ 3,902 personas detenidas (5.5 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 143 muertes violentas para un promedio de 4.9 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 29 de agosto de 2026 se han abierto 3 mil 069 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 315 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 243 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 8.4 diarios.