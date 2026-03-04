Informe diario: matan a hijo de ‘El Fuco’ Urrea; 2 homicidios y 5 vehículos robados el martes

Este martes 3 de marzo se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa. Un pescador fue localizado asesinado en la comunidad Las Aguamitas, sindicatura de Bachimeto, municipio de Navolato; y otra más fue hallada en avanzado estado de descomposición en la sindicatura de Tepuche, en Culiacán.

En otra información, uno de los jóvenes asesinados el lunes en Santa Fe fue identificado por las autoridades como Francisco Eduardo Urrea Inzunza, hijo del abogado Francisco Eduardo Urrea Ortega, mejor conocido como “El Fuco” y asesinado en 2015 en Culiacán.

También, un policía municipal fue atacado a balazos la tarde noche del martes por el bulevar Pedro Infante cuando salía de su turno laboral, el agente fue identificado como Jonathan y se encuentra fuera de peligro tras recibir un balazo en el brazo.

En violencias patrimoniales, una casa y un vehículo fueron incendiados y vandalizados en la colonia Loma de Tamazula en Culiacán, sin que se reportaran víctimas.

Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 196 homicidios.