Informe diario: matan a hijo de ‘El Fuco’ Urrea; 2 homicidios y 5 vehículos robados el martes

Este martes 3 de marzo se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa. Un pescador fue localizado asesinado en la comunidad Las Aguamitas, sindicatura de Bachimeto, municipio de Navolato; y otra más fue hallada en avanzado estado de descomposición en la sindicatura de Tepuche, en Culiacán.
En otra información, uno de los jóvenes asesinados el lunes en Santa Fe fue identificado por las autoridades como Francisco Eduardo Urrea Inzunza, hijo del abogado Francisco Eduardo Urrea Ortega, mejor conocido como “El Fuco” y asesinado en 2015 en Culiacán.
También, un policía municipal fue atacado a balazos la tarde noche del martes por el bulevar Pedro Infante cuando salía de su turno laboral, el agente fue identificado como Jonathan y se encuentra fuera de peligro tras recibir un balazo en el brazo.
En violencias patrimoniales, una casa y un vehículo fueron incendiados y vandalizados en la colonia Loma de Tamazula en Culiacán, sin que se reportaran víctimas.
Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 196 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó cinco denuncias en la zona centro.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 932 asesinatos y 3 mil 353 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 3 de marzo de 2026 es de:
◉ 2,932 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,353 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 10,005 vehículos robados (18.5 diarios)
◉ 3,310 personas detenidas (6.1 diarios)
◉ 170 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en marzo se han registrado 19 homicidios para un promedio de 6.8 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 3 de marzo de 2026 se han abierto 2 mil 626 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 353 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en marzo se han registrado 71 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 23.7 diarios.