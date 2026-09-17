Informe diario: matan a la mujer número 18 de Septiembre en Sinaloa; 1 feminicidio y 12 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 16 de septiembre se registró un feminicidio en Sinaloa. En Culiacán, una mujer de nombre Adela, de 52 años, fue asesinada en un tortillería de la colonia 5 de Febrero, al oriente de Culiacán.
También en Culiacán, un grupo armado privó de la libertad a un joven e incendió una casa en el campo El Diez; el crimen ocurrió sobre la calle Tercera o Miguel Hidalgo y Costilla, entre Roberto Laviaga y una calle sin nombre, identificada como la número cinco.
Por otro lado, sujetos armados dispararon contra puesto de venta de fierro viejo en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán; el local se ubica casi en el cruce de las calles Constituyentes Ciro Ceballos y Cándido Aguilar, conocida como “La Diez”.
En Mazatlán, un hombre fue baleado en la periferia de Villa Unión y lo trasladaron grave a un hospital; hombres armados llegaron hasta el domicilio de su víctima y le dispararon en seis ocasiones.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 18 casos en lo que va de Septiembre.
Con estos datos, la proyección para septiembre es de 161 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 12 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 862 muertes violentas y 4 mil 416 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 15 de septiembre de 2026 es de:
◉ 3,865 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,416 personas privadas de la libertad (6.0 diarios)
◉ 12,507 vehículos robados (17.0 diarios)
◉ 3,953 personas detenidas (5.4 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 86 muertes violentas para un promedio de 5.4 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 16 de septiembre de 2026 se han abierto 3 mil 109 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 416 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 130 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 8.1 diarios.