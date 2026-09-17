Informe diario: matan a la mujer número 18 de Septiembre en Sinaloa; 1 feminicidio y 12 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 16 de septiembre se registró un feminicidio en Sinaloa. En Culiacán, una mujer de nombre Adela, de 52 años, fue asesinada en un tortillería de la colonia 5 de Febrero, al oriente de Culiacán.

También en Culiacán, un grupo armado privó de la libertad a un joven e incendió una casa en el campo El Diez; el crimen ocurrió sobre la calle Tercera o Miguel Hidalgo y Costilla, entre Roberto Laviaga y una calle sin nombre, identificada como la número cinco.

Por otro lado, sujetos armados dispararon contra puesto de venta de fierro viejo en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán; el local se ubica casi en el cruce de las calles Constituyentes Ciro Ceballos y Cándido Aguilar, conocida como “La Diez”.

En Mazatlán, un hombre fue baleado en la periferia de Villa Unión y lo trasladaron grave a un hospital; hombres armados llegaron hasta el domicilio de su víctima y le dispararon en seis ocasiones.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 18 casos en lo que va de Septiembre.