Informe diario: matan a maestra en Los Olivos, Culiacán; un feminicidio y 15 vehículos robados el lunes

Este lunes 23 de febrero se registró un homicidio doloso en Sinaloa. En Culiacán, una mujer fue asesinada a balazos cuando iba en una motocicleta junto a un hombre que resultó herido; el hecho ocurrió en la Colonia Los Olivos, en Culiacán. La víctima fue identificada como Rocío, tenía 35 años y era maestra de matemáticas en una secundaria.
En seguimiento a los hechos violentos registrados el pasado domingo en los municipios de Mazatlán y Escuinapa, las autoridades informaron que las carreteras hacia el sur de Sinaloa operan ya sin bloqueos.
Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 155 homicidios.
Tras varios días sin acumular, el Secretariado Federal agregó 15 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 873 asesinatos y 3 mil 329 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 23 de febrero de 2026 es de:
◉ 2,873 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,329 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 9,898 vehículos robados (18.5 diarios)
◉ 3,291 personas detenidas (6.3 diarios)
◉ 170 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en febrero se han registrado 127 homicidios para un promedio de 5.5 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 23 de febrero de 2026 se han abierto 2 mil 591 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 329 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en febrero se han registrado 398 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 17.3 diarios.