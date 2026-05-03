Informe diario: matan a maestro de secundaria en Culiacán; 4 homicidios y 3 vehículos robados el sábado

Este sábado 2 de mayo se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la carretera Eldorado–Culiacán, se trataba de Ángel, un menor de edad de 17 años que había sido privado de la libertad un día antes; otra, un maestro de secundaria y escritor de nombre Andrey, fue asesinada dentro de un vehículo en la colonia Pedregal del Humaya, tenía 31 años; y una más en una plaza comercial ubicada en el residencial Monte Carlo, se llamaba Emiliano y tenía 17 años.
Otra persona murió en un hospital, recibía atención médica por hechos registrados en el fraccionamiento Santa Teresa, en Mazatlán, cuyo caso quedará registrado con la fecha en la que ocurrieron los hechos, 25 de abril de 2026, según la Fiscalía.
Con estos datos, el mes de mayo proyecta para cerrar con 124 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos pero la fiscalía agregó tres denuncias.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 174 asesinatos y 3 mil 697 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 2 de mayo de 2026 es de:
◉ 3,174 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,697 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 10,914 vehículos robados (18.2 diarios)
◉ 3,531 personas detenidas (6.0 diarios)
◉ 184 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en mayo se han registrado ocho muertes violentas para un promedio de 4.0 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 2 de mayo de 2026 se han abierto 2 mil 794 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 697 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en abril se han registrado cinco denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 2.5 diarios.